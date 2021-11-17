Россия к началу декабря увеличивает количество военных в Крыму: с чем связаны эти действия

Россия увеличит количество своих армейцев в оккупированном Крыму к началу зимы. На крымской территории будет дислоцироваться новое военное подразделение десантников-штурмовиков. Об этом сообщает Интерфакс.

В Крыму будет больше военных РФ (фото из открытых источников)

Воздушно-десантный полк будет находиться в составе Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.

Также до конца года во всех российских военных подразделениях ВДВ будут сформированы подразделения беспилотников, переформированы взводы радиоконтроля на подразделения РЭС дивизий и взводов радиопеленгации бригады ВДВ.

Пока не известно, с чем связаны такие действия.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что говорят в Евросоюзе о переписи населения в Крыму . Как сообщил дипломат Европейского Союза (ЕС) Петер Стано, Европа определилась со своей позицией по поводу того, что Россия объявила перепись населения на аннексированном украинском полуострове. Известно, что в России запланировано подсчитать количество проживающих на полуострове граждан. Перепись проведут с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В Европейском союзе выразили свое осуждение действий оккупационных властей и добавили, что это не что иное, как попытка легализовать оккупацию Крымской республики. Стано назвал целью переписи на украинской территории посягательства на территориальную целостность страны, закрепленную Конституцией Украины. Представители Европейского союза еще раз призывают Российскую Федерацию прекратить действовать с нарушениями международного права в отношении территорий других стран. Также дипломат заверил, что в Союзе продолжают работать над тем, чтобы реализовать декларацию "Крымской платформы" и вернуть полуостров Украине. ЕС осуждает призывную кампанию, объявленную в Крыму с начала октября.

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