Россия "играет мышцами": Кличко выразил свое отношение к действиям Кремля на границе с Украиной

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Карина Ожерельева
Виталий Кличко, бывший боксер в тяжелом весе, а ныне мэр Киева, направил решительное предупреждение России из-за присутствия ее войск у границы с Украиной, заявив, что "мы готовимся к любому делу". Об этом сообщает CNN.
Виталий Кличко - фото из открытых источников
Кличко сказал, что он "озабочен" российскими военными на границе, называя российскую тактику "игрой мышцами".
Россия не взяла на себя обязательство по деэскалации после двух раундов дипломатических переговоров на этой неделе, заявила в среду, 12 января, заместитель госсекретаря США Венди Шерман.
Переговоры с Советом Россия-НАТО являются второй из трех встреч на этой неделе.
Кличко подверг критике переговоры в Швейцарии и Бельгии за то, что они не включали Украину на высоком уровне и назвал это "геополитической" игрой.
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко после сессии в среду 12 января заявил, что поведение НАТО создает неприемлемые риски для России. Кличко назвал комментарии Грушка "политической игрой".
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