Россия "играет мышцами": Кличко выразил свое отношение к действиям Кремля на границе с Украиной

Виталий Кличко, бывший боксер в тяжелом весе, а ныне мэр Киева, направил решительное предупреждение России из-за присутствия ее войск у границы с Украиной, заявив, что "мы готовимся к любому делу". Об этом сообщает CNN.

Виталий Кличко - фото из открытых источников

"Если эскалация будет продолжаться... Мы должны быть готовы защищать нашу независимость и целостность нашей страны, и гражданская оборона также должна быть готова. Мы надеемся, что этого никогда не произойдет, это самый худший случай, но мы должны быть готовы ", — сказал Кличко Линди Кинкейд на CNN в "Connect the World" в среду, 12 января.

Кличко сказал, что он "озабочен" российскими военными на границе, называя российскую тактику "игрой мышцами".

Россия не взяла на себя обязательство по деэскалации после двух раундов дипломатических переговоров на этой неделе, заявила в среду, 12 января, заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

Переговоры с Советом Россия-НАТО являются второй из трех встреч на этой неделе.

Кличко подверг критике переговоры в Швейцарии и Бельгии за то, что они не включали Украину на высоком уровне и назвал это "геополитической" игрой.

"Все говорят об Украине, без Украины", – сказал Кличко.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко после сессии в среду 12 января заявил, что поведение НАТО создает неприемлемые риски для России. Кличко назвал комментарии Грушка "политической игрой".

Без доставки оружия в этот регион, без финансовой поддержки, без пропаганды этого конфликта никогда, никогда не будет результата. Все происходит под контролем [Российской Федерации]", — сказал Кличко.

Как сообщали ранее "Комментарии", США ждут от РФ объяснений, почему Москва снова стягивает солдат к украинской границе.

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