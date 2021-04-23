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Россия хочет перезагрузить отношения с США - детали

Министерство иностранных дел России пытается наладить отношения с Америкой

сегодня, 10:10
Автор:

Кириєнко Анна

Кремль выдвинул предложение США перезагрузить отношения и обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга. Об этом сообщило издание "РИА Новости".

Россия хочет перезагрузить отношения с США - детали

Россия планирует наладить сотрудничество с США - детали. Фото: rbk.ru

Кроме того, Россия предложила восстановить профильные каналы диалога по предотвращению хакерских атак и развивать отношения в сфере информтехнологий на высшем уровне.

Также в МИД России сообщили, что намерены заключить соглашение о предотвращении инцидентов в информпространстве и обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга.

В министерстве также подчеркнули, что в предложение Москвы входит принятие политического обязательства о ненанесении первыми удара с использованием ИКТ друг против друга.

Напомним, что начиная с пятницы, 23 апреля, должен начаться отвод российских войск, дислоцирующихся неподалеку Украины. Судя по заявлениям Минобороны России, отдельные подразделения отступят как от украинской границы, так и с аннексированного Крыма. "Комментарии" поинтересовались у экспертов, зачем РФ нужно было "бряцать оружием", а потом спокойно уйти. Специалисты рассказали, стоит ли Украине и Западу расслабляться. Мнения экспертов можно прочитать в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, как президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России отвести войска от границ Украины. Лидер считает, что решение России снижает напряжение от ситуации. Президент в очередной раз отметил, что Украина стремится к миру. Также глава государства поблагодарил международных партнеров за поддержку. Что еще рассказывал гарант страны, узнавайте в нашем материале.


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Источник: https://ria.ru/20210423/garantii-1729564735.html
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