Россия готова принимать меры, если НАТО усилит свои войска вокруг Украины: насколько адекватно поведение РФ

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Ольга Чародий
Россия устами пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина
— Дмитрия Пескова — обещает принять "дополнительные меры по обеспечению
своей безопасности" в случае усиления войск НАТО вокруг Украины.
Россия (фото из открытых источников)
Что это могут быть за меры? Насколько адекватно поведение России? С этими вопросом порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.
Аналитик украинского Национального института стратегических
исследований Николай Белесков поясняет, что мы видим случай классической
дилеммы безопасности. Суть ее в том, что действия одной стороны,
предпринимаемые ей для собственной безопасности, воспринимаются другой стороной
как угроза.
"Россия постоянно пытается изобразить шаги НАТО, Украины как
угрозу для себя. Этим объясняет свое усиленное военное строительство. При этом
забывая, что всё началось в 2014 году, когда она оккупирована Крым и часть
Донбасса. Когда на фоне этой агрессии начала проводить активную милитаризацию,
создавая угрозы безопасности не только Украине, но и Грузии, а также различным
флангам НАТО. Естественно, что Украина и Грузия как страны пострадавшие от
российской агрессии, а также сам Североатлантический Альянс, начали
предпринимать ответные шаги. Мы усиливаем обороноспособность, приветствуем
международные военные учения на своей территории. Классический пример –
"Объединенные усилия-2020", когда вместе с украинскими военными в учениях
принимали участие американские и британские. В том числе практикуя высадку
десанта", — отмечает Николай Белесков.
В ответ Россия кричит о наращивании сил и средств НАТО, о
приближении Альянса к ее границам. Соответствующие заявления делаются не только
устами Пескова, но и – устами министра обороны РФ Шойгу, представителей
Генштаба ВС РФ.
Политолог Андрей Окара обращает внимание, что в Кремле
продолжают считать (или делать вид), что нет российско-украинского конфликта, а
есть конфликт внутри самой Украины и конфликт между Америкой и Россией.
Андрей Окара считает, что подобная позиция адекватна, но исключительно
в логике Кремля.
Он сомневается, что есть ли риск дестабилизации ситуации в
самой РФ на фоне возрастающей конфронтации ее руководства практически со всем
миром.
Напомним, что российская армия продолжает дислоцироваться неподалеку украинских границ, оправдывая это очередными учениями.
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