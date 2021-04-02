Россия готова принимать меры, если НАТО усилит свои войска вокруг Украины: насколько адекватно поведение РФ

Россия устами пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина — Дмитрия Пескова — обещает принять "дополнительные меры по обеспечению своей безопасности" в случае усиления войск НАТО вокруг Украины.

Россия (фото из открытых источников)

Что это могут быть за меры? Насколько адекватно поведение России? С этими вопросом порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.

Аналитик украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков поясняет, что мы видим случай классической дилеммы безопасности. Суть ее в том, что действия одной стороны, предпринимаемые ей для собственной безопасности, воспринимаются другой стороной как угроза.

"Россия постоянно пытается изобразить шаги НАТО, Украины как угрозу для себя. Этим объясняет свое усиленное военное строительство. При этом забывая, что всё началось в 2014 году, когда она оккупирована Крым и часть Донбасса. Когда на фоне этой агрессии начала проводить активную милитаризацию, создавая угрозы безопасности не только Украине, но и Грузии, а также различным флангам НАТО. Естественно, что Украина и Грузия как страны пострадавшие от российской агрессии, а также сам Североатлантический Альянс, начали предпринимать ответные шаги. Мы усиливаем обороноспособность, приветствуем международные военные учения на своей территории. Классический пример – "Объединенные усилия-2020", когда вместе с украинскими военными в учениях принимали участие американские и британские. В том числе практикуя высадку десанта", — отмечает Николай Белесков.

В ответ Россия кричит о наращивании сил и средств НАТО, о приближении Альянса к ее границам. Соответствующие заявления делаются не только устами Пескова, но и – устами министра обороны РФ Шойгу, представителей Генштаба ВС РФ.

"Со стороны РФ мы видим лукавство. Именно россияне запустили своими действиями эти дилеммы безопасности. И продолжают провоцировать их своими дальнейшими действиями. Украина и Грузия постоянно ощущают угрозу — и хотят как можно скорее стать членами НАТО. Возрастает запрос на присутствие НАТО в регионе. И запрос этот породила сама Россия. В этом маразм и парадокс российской внешней политики, — подчеркивает Николай Белесков. – Чего можно ожидать в дальнейшем? Новых громких заявлений, наращивания и переброску сил и средств. Хоть куда логичнее было бы проводить деэскалацию, а не тыкать пальцами на якобы агрессивный Запад, многие ответные шаги которого в ответ на российские действия далеко не так пропорциональны, как нам бы хотелось".

Политолог Андрей Окара обращает внимание, что в Кремле продолжают считать (или делать вид), что нет российско-украинского конфликта, а есть конфликт внутри самой Украины и конфликт между Америкой и Россией.

"Отсюда и заявления типа того, что сделал Песков об Украине, НАТО и "дополнительных мерах по обеспечениюбезопасности", — поясняет эксперт. — Что Песков имеет в виду? Скорее всего, что россияне продолжать катать туда-сюда военную технику. В том числе — сгоняя ее в границам с Украиной, а также подтягивая к админгранице в Крыму. Кто-то считает, что это психологическая война, которую ведет Россия против Украины и США. Но что это будет на самом деле – сказать сложно… Как и то, что творится в головах у кремлевских. Ведь они вполне серьезно считают, что Америка напала на Россию на Майдане, а потом на Донбассе. Эти интернет-мемы для Путина и Ко – истина. Потому, по логике Кремля, в Крыму и Севастополе была не аннексия, а защиты русскоязычного населения от Америки. Именно этот тип мышления доминирует у представителей российской власти. Ранее казалось, что они так не думают, а просто так говорят. Но чем дальше, тем больше, выглядит, что в голове у российского руководства сложилась именно такая мысль. И сами поверили в ту пропаганду, которую распространяли".

Андрей Окара считает, что подобная позиция адекватна, но исключительно в логике Кремля.

"В той самой логике, с которой россияне начали в 2014-м потрошить Донбасса. Чтобы тормозить евроинтеграцию Украину, постоянно давить на Киев. Этакий постоянный раздражитель. Реальность гибридной войны. Цинично, но эффективно", — отмечает политолог.

Он сомневается, что есть ли риск дестабилизации ситуации в самой РФ на фоне возрастающей конфронтации ее руководства практически со всем миром.

"Мы видим, что три протестных волны (в России – по поводу ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и оппозиционна Алексея Навального, в Беларуси – из-за явно подтасованных результатов выборов президента в августе 2020-го) против режимов Путина и Лукашенко фактически сошли на нет. И говорить о том, что у Кремля есть какой-то внутренний вызов, похоже, не приходится. Нет оппозиции, нет соответствующего градуса протестных настроений", — резюмирует Андрей Окара.

Напомним, что российская армия продолжает дислоцироваться неподалеку украинских границ, оправдывая это очередными учениями.





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