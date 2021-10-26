Россия будет игнорировать Нормандский формат: прогноз

В рамках Нормандского формата планируется встреча министров иностранных дел, но глава России встречу на самом высоком уровне будет игнорировать, публикует мнение эксперта агентство "Укринформ".

Нормандский формат - встреча Украины, Германии, Франции, России - фото из сети

Юлия Осмоловская из Института безопасности Восточной Европы в эфире телеканала "Дом" рассуждала о возможности встречи на самом высоком уровне. Россия занимает жесткую позицию: Украина не выполняет решение Парижского саммита 2019 г., а именно – не выполняет Минские договоренности, поэтому встреча не имеет смысла. Единственная возможная уступка – общение на уровне министров иностранных дел.

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел, информировал, что продолжаются переговоры по установлению даты встречи. Министры Германии и Франции совместно с Украиной пытаются подобрать оптимальное время в надежде, что представитель России также найдет время в своем графике.

Германия – одна из стран Нормандского формата – сейчас переживает политические волнения. Ангела Меркель в скором времени будет передавать дела новому канцлеру, поэтому сейчас подводит итоги своей многолетней работы в правительстве ФРГ. Однако, говорит эксперт, все-таки состоялся телефонный разговор глав трех стран для формирования концепции давления на Россию. Аргументы европейцев: нужно встретиться и выяснить, в чем заключается главная проблема.

Лавров, министр иностранных дел России, на последней пресс-конференции нагнетает ситуацию, объявив, что Путин даже встречу министров не гарантировал. Он настаивает: президент РФ обещал "поручить рассмотреть" возможность – а это не обещание. Подробнее об пояснениях Лаврова можно прочитать в статье, размещенной ранее на сайте издания "Комментарии".





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