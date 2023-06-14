Россия бьет по Украине ракетами с подсанкционными чипами: что предпримут в ОП

Страна-агрессор продолжает обходить санкции и покупать микрочипы в странах свободного мира, чтобы идальше разрушать ими жилые кварталы украинских городов и убивать гражданских украинцев. В Офисе Президента намерены работать над усилением санкций и экспортного контроля, пишет портал "Комментарии" со ссылкой на сообщения Главы ОП Украины Андрея Ермака в Telegram.

Россия бьет по Украине ракетами с чипами, купленными в обход санкций. Фото: Андрей Ермак

Андрей Ермак написал об обстреле российскими ракетами Одессы минувшей ночью.

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"Одесса. Россияне обстреляли город "Калибрамы". Погибли гражданские люди. В каждой из этих ракет есть не менее 40 иностранных комплектующих. Без микроэлектроники Россия не сможет их производить. Санкции необходимо усилить, в частности, против тех, кто помогает стране-террористу получать комплектующие к вооружениям", — подчеркнул он.

Упомянул Эрмак и об обстреле Кривого Рога в ночь на 13 июня, когда россияне ударили ракетой Х-101, по предварительной оценке выпущенной в РФ в апреле 2023 года.

"Государство-террорист убило 11 человек, среди них был один ребенок… И это не единственный тип производимых ими ракет. Россия пользуется недостатками введенных ограничений и обходит санкции с помощью посредников, в частности третьих стран", — отметил Ермак.

Он добавил, что в этой ракете — около 50 компонентов преимущественно составляет микроэлектроника, произведенная в странах, вводивших санкции против России. Несмотря на это, РФ смогла разными путями поставить эти компоненты. Решение болезненного вопроса глава Офиса Президента видит во введении полных санкций против всех российских компаний, производящих средства убийств мирных украинцев. Также должны караться и пути обхода санкций, подчеркнул Андрей Ермак.

"Украина применила санкции против всех компаний в России, производящих ракеты. Именно такие полные санкционные ограничения должны быть и на глобальном уровне против этих компаний… Факты посредничества компаний, зарегистрированных в третьих странах, являются примером того, что нынешних мер недостаточно и санкции должны усиливаться , в частности, по отношению к ним", – добавил он.

В ОП, по словам Ермака, уже работают над ужесточением санкций и экспортного контроля, чтобы лишить россиян возможности к получению иностранных комплектующих для производства вооружений через посредников. К процессу привлекаются партнеры Украины, прошли встречи с дипломатами соответствующих стран.

"Группа Макфола-Ермака готовит документ, исследующий ситуацию с поступлением микроэлектроники и других компонентов в РФ с конкретными рекомендациями по ограничениям. Санкционная коалиция должна дать жесткий ответ. Обход санкций должен стать невозможным. Вместе мы должны ударить по РФ и их ВПК", — резюмировал глава ОП.





"Комментарии" сообщали, что после удара РФ ракетами по Одессе подтверждена гибель трех человек, еще тринадцать получили ранения.



На портале говорилось и о том, что в Кривом Роге завершился разбор завалов после вчерашней ночной атаки. Тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов частного предприятия в Кривом Роге. В ту ночь враг убил в городе 11 мирных жителей. Продолжается разбор конструкций.



Напомним, в ночь на 13 июня российские войска нанесли массированную ракетную атаку по Украине. Одна из ракет попала в жилую пятиэтажку в Кривом Роге Днепропетровской области, в результате чего вспыхнул пожар. Кроме того, в городе поврежден ряд других гражданских объектов. В ООН отреагировали на российскую ракетную атаку по Кривому Рогу. В Минобороны России же цинично отчитались о своих атаках на мирных людей в Кривом Роге, заявив, что "достигли цели удара".