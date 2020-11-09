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России невыгодно вести агрессию против Украины - Резников

Вицепремьер Алексей Резников сообщил, что нынешняя стратегия Кремля становится все более затратной и непрагматичной

сегодня, 07:45
Автор:

Кириєнко Анна

Вицепремьер-министр Алексей Резников заявил, что российской стороне становится все невыгоднее вести войну с Украиной. Такую информацию он предоставил на большом субботнем интервью Радио "Свобода".

России невыгодно вести агрессию против Украины - Резников

Фото: РБК

Алексей Резников отмечает, что продолжение украино-российской войны становится все невыгоднее для Москвы. Это может стать одним из крупнейших рычагом воздействия на Россию, в том числе в переговорах по освобождению пленных.

Россия взяла на себя ответственность за 3-3,5 миллиона человек, находящихся на оккупированных территориях. Этим людям необходимо давать материальную помощь, обеспечить работой, лечением, образованием. С этим экономически трудно справляться.

К тому же министр объяснил, почему Россия до сих пор не пошла на уступки и не предложила или согласовала обмен пленными. По его словам, российская сторона так ставит Украину в невыгодное положение, чтобы родственники и близкие пленных оказывали на Украину давление. А это заставляет идти на определенные уступки Кремлю.

Напоминаем, что Украина готова обменять всех русских пленных на всех украинских до 15 декабря.

Также советуем прочитать, почему Владимир Зеленский уверен, что Россия не отвергнет "План совместных шагов" Кравчука.




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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-reznikov-rosii-nevyhidno-prodovzhuvaty-viinu-proty-ukrainy/30937021.html
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