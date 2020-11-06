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Владимир Зеленский уверен, что Россия не отвергнет «Плана совместных шагов» Кравчука

Президент Украины привел весомые аргументы

сегодня, 23:08
Автор:

Дмитрий Симоненко

Владимир Зеленский верит в то, что Россия не отвергнет "Плана совместных шагов" Кравчука. Также он привел аргументы, почему эту инициативу украинской стороны должны поддержать в Кремле.

Владимир Зеленский уверен, что Россия не отвергнет «Плана совместных шагов» Кравчука

Как отметил президент, пребывая сегодня с рабочей поездкой в Луганской области, наша страна не игнорирует Минские соглашения, однако должен существовать пошаговый план урегулирования конфликта на Донбассе, со списком дальнейших действий и указанием конкретных сроков. Поэтому лидер украинского государства надеется на содействие в реализации Плана и со стороны России, ведь Путин не один раз высказывал свою приверженность наступлению мира. 

Со слов Владимира Зеленского,  "План совместных шагов" уже передан представителям ОБСЕ для изучения. На следующей неделе планируется очередное заседание ТКГ, а в следующую пятницу, 13 ноября, в Нормандском формате должны пройти переговоры  политических советников, в ходе которых должны обсудить все аспекты предложенного плана по достижению мира на Донбассе.

Кроме того, по мнению Президента, для достижения прогресса в ситуации на Донбассе необходимо провести встречу президентов в Нормандском формате.



Ранее "Комментарии" сообщали о том, что представитель ТКГ по Донецку прокомментировал "План совместных шагов" Кравчука.


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Источник: https://www.facebook.com/pavlovskynews/
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