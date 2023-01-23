«Росатом» помогает российскому ВПК обходить санкции, - СМИ

Государственная атомная компания России "Росатом" помогает российскому военно-промышленному комплексу поставлять компоненты, технологии, сырье для ракетного топлива. Об этом пишет WP со ссылкой на письмо руководителя департамента компании от октября 2022 года, которое оказалось в распоряжении украинской разведки.

Фото: https://topcor.ru





Из документа следует, что "Росатом" предлагает поставлять товары российским военным частям и производителям оружия, на которые наложены санкции. Среди этих предприятий ВПК – производитель ракетных комплексов "Алмаз-Алтей", "Техмаш", специализирующийся на изготовлении неуправляемых бомб и систем залпового огня, "Высокоточные комплексы", выпускаемые "Искандер", "Сплав", продукция которого – реактивные системы залпового огня "Ураган" и другие. К письму прилагается подробное описание предлагаемой продукции.





Издание отмечает, что “Росатом” долгое время позиционировалась как гражданская организация, эксплуатирующая АЭС в коммерческих партнерствах со многими странами мира. До сих пор она избегала санкций из-за возможных экономических последствий для США и стран Западной Европы. В ЕС 18 АЭС российского дизайна, поэтому у "Росатома" есть рычаги влияния на продолжение их работы, говорят специалисты. В общей сложности из 450 АЭС в мире 20 спроектированы в РФ. Кроме того, Америка получает четвёртую часть обогащенного урана именно от российской государственной компании. "Росатом" контролирует 30% глобального рынка этого сырья.





После вторжения в Украину сотрудники "Росатома" способствовали незаконному захвату россиянами ЗАЭС. Есть данные, что они направляли вражескую артиллерию, однако в компании это отрицают.

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