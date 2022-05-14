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рф использует в своей пропаганде экперта, арестованного за педофилию

«Военный аналитик» рф Скотт Риттер имел проблемы с законом

сегодня, 22:10
Автор:

Лиля Воробьева
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Россия продолжает распространять свою пропаганду в мире, используя для этого "военного аналитика" Скотта Риттера, которого арестовывали за педофилию. Об этом пишет глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.
По мнению политолога, Россия частично упустила возможность продвигать свою пропаганду, после того, как Запад прикрыл рашистские сливные бачки вроде RT.
"После того, как Запад прикрыл рашистские сливные бачки вроде RT, россияне в большинстве своем упустили возможность проводить информационные теракты в западном обществе напрямую. Теперь рашисты продвигают свою пропаганду более тонко. Для этого используют западных полезных идиотов в своих интересах",- написал.
"Военный аналитик" Скотт Риттер – чье антиукраинское интервью распространяет вся кремлевская стая пропагандистов, имел проблемы с законом.
"Один из полезных идиотов, работающий на российскую пропаганду — "военный аналитик" Скотт Риттер, чье антиукраинское интервью распространяет вся кремлевская свора пропагандистов. Скотт Риттер действительно служил в американской армии в 90-х годах. Однако известным он стал позже. В 2001 году "военного аналитика" арестовали за педофилию. Скандал удалось погасить, потому что Скотт, словно был горячим оппозиционером к Бушу. Второй раз в басню о "политических репрессиях" не поверили. Военный аналитик" просидел 5 лет и вышел на свободу в 2014 году за хорошее поведение. Судя по тому, что рашистам приходится использовать педофилов в своей пропаганде — дела у них крайне плохи", — убежден Сергей Быков.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что кремлевский пропагандист украл из Мариуполя использованный тубус от NLAW. Российский журналист Владимир Соловьев, которого вчера "засветили" из-за социальных сетей в заблокированном врагом городе Мариуполь, в эфире хвастался привезенным оттуда тубусом, являющимся частью противотанковой системы NLAW производства Британии.
рф использует в своей пропаганде экперта, арестованного за педофилию - фото 2

рф использует в своей пропаганде экперта, арестованного за педофилию

Кремлевская пропаганда пытается продвигать свои нарративы (фото из открытых источников)


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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=2788031388010037&set=a.444333839046482
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