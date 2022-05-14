Россия продолжает распространять свою пропаганду в мире, используя для этого "военного аналитика" Скотта Риттера, которого арестовывали за педофилию. Об этом пишет глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

По мнению политолога, Россия частично упустила возможность продвигать свою пропаганду, после того, как Запад прикрыл рашистские сливные бачки вроде RT.

"После того, как Запад прикрыл рашистские сливные бачки вроде RT, россияне в большинстве своем упустили возможность проводить информационные теракты в западном обществе напрямую. Теперь рашисты продвигают свою пропаганду более тонко. Для этого используют западных полезных идиотов в своих интересах",- написал.

"Военный аналитик" Скотт Риттер – чье антиукраинское интервью распространяет вся кремлевская стая пропагандистов, имел проблемы с законом.

