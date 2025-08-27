РФ хочет выйти из Конвенции о предотвращении пыток: появилась реакция МИД Украины

Страна-агрессор намерена выйти из Европейской конвенции о предотвращении пыток. В МИД Украины такой шаг Кремля назвали фактически признанием в преступлении. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении МИД Украины в Facebook.

МИД Украины. Фото: из открытых источников

"Министерство иностранных дел Украины привлекает внимание международного сообщества к решению правительства РФ инициировать денонсацию Европейской конвенции о предотвращении пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания", — говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что этот шаг фактически является признанием в преступлении – системной практике пыток и стремлении избежать ответственности за грубые нарушения прав человека.

В ведомстве Андрея Сибиги назвали Россию территорией беззакония и унижения человеческого достоинства. Поэтому решение о выходе из Конвенции о запрете пыток лишь закрепляет эту реальность и окончательно ставит РФ в ряд стран, для которых цена человеческой жизни и достоинства равны нулю.

В отличие от большинства других международных договоров в этой сфере, конвенция содержит превентивный механизм как регулярных, так и внезапных посещений мест несвободы Европейским комитетом по предупреждению пыток с целью непосредственной проверки условий содержания и обращения с людьми, отметили в МИД.

"С февраля 2022 года Украина системно настаивала и настаивает на исключении РФ из всех механизмов сотрудничества в рамках Совета Европы. Это обусловлено глубоким осознанием того факта, что Россия превратилась в тоталитарное государство с засильем репрессивного аппарата", — подчеркнули в МИД Украины.

Отмечается, что в то же время Россия фактически разрушала механизм конвенции: не принимала реального участия в ее работе, и не допускала на свою территорию экспертов для изучения и документирования ситуации с пытками.

