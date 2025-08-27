logo

BTC/USD

111034

ETH/USD

4583.54

USD/UAH

41.4

EUR/UAH

48.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика РФ хочет выйти из Конвенции о предотвращении пыток: появилась реакция МИД Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ хочет выйти из Конвенции о предотвращении пыток: появилась реакция МИД Украины

В МИД Украины подчеркнули, что желание РФ выйти из Конвенции о предотвращении пыток фактически является признанием в преступлении

27 августа 2025, 13:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Страна-агрессор намерена выйти из Европейской конвенции о предотвращении пыток. В МИД Украины такой шаг Кремля назвали фактически признанием в преступлении. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении МИД Украины в Facebook.

РФ хочет выйти из Конвенции о предотвращении пыток: появилась реакция МИД Украины

МИД Украины. Фото: из открытых источников

"Министерство иностранных дел Украины привлекает внимание международного сообщества к решению правительства РФ инициировать денонсацию Европейской конвенции о предотвращении пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания", — говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что этот шаг фактически является признанием в преступлении – системной практике пыток и стремлении избежать ответственности за грубые нарушения прав человека.

В ведомстве Андрея Сибиги назвали Россию территорией беззакония и унижения человеческого достоинства. Поэтому решение о выходе из Конвенции о запрете пыток лишь закрепляет эту реальность и окончательно ставит РФ в ряд стран, для которых цена человеческой жизни и достоинства равны нулю.

В отличие от большинства других международных договоров в этой сфере, конвенция содержит превентивный механизм как регулярных, так и внезапных посещений мест несвободы Европейским комитетом по предупреждению пыток с целью непосредственной проверки условий содержания и обращения с людьми, отметили в МИД.

"С февраля 2022 года Украина системно настаивала и настаивает на исключении РФ из всех механизмов сотрудничества в рамках Совета Европы. Это обусловлено глубоким осознанием того факта, что Россия превратилась в тоталитарное государство с засильем репрессивного аппарата", — подчеркнули в МИД Украины.

Отмечается, что в то же время Россия фактически разрушала механизм конвенции: не принимала реального участия в ее работе, и не допускала на свою территорию экспертов для изучения и документирования ситуации с пытками.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин включил Бердянск и Мариуполь в перечень портов РФ: как отреагировала Украина.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости