Путин включил Бердянск и Мариуполь в перечень портов РФ: как отреагировала Украина
НОВОСТИ

Путин включил Бердянск и Мариуполь в перечень портов РФ: как отреагировала Украина

Украина просит партнеров отреагировать на решение путинского режима о включении Бердянска и Мариуполя в перечень портов РФ

26 августа 2025, 15:16
Министерство иностранных дел Украины осудило распоряжение правительства России от 22 августа 2025 года, которым морские порты временно оккупированных Бердянска и Мариуполя включены в перечень портов РФ, открытых для захода иностранных судов. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление появилось на сайте МИД Украины.

Путин включил Бердянск и Мариуполь в перечень портов РФ: как отреагировала Украина

МИД Украины. Фото: из открытых источников

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что это решение является ничтожным и расценивается как попытка легализовать оккупацию и закрепить незаконный контроль над украинскими территориями.

У Сибиги подчеркнули, что действия РФ являются грубым нарушением международного права, в частности Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и соответствующих резолюций Генассамблеи ООН.

Официальный Киев обратился к партнерам, призвав тех ввести дополнительные санкции против российских компаний, иностранных юридических лиц и судов, которые будут осуществлять коммерческую деятельность в портах Бердянска и Мариуполя.

Также Киев обратился к Международной морской организации (ИМО) с требованием безотлагательно напомнить государствам-членам о необходимости соблюдения резолюции, которая призывает избегать заходов в закрытые морские порты на временно оккупированных территориях Украины. В МИД акцентировали, что международное сообщество должно отреагировать усилением санкционного давления на РФ, в частности, должны пострадать российские порты, задействованы в функционировании военной машины РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия ждет в Мариуполе и Бердянске иностранные суда: детали.




