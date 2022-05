Резолюция конгрессмена Кинзингера: готовы ли американцы повоевать за Украину?

Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Адам Кинзингер предложил совместную резолюцию "Разрешение на применение военной силы для защиты союзников Америки", которая дает президенту право использовать вооруженные силы против России для восстановления территориальной целостности Украины. Документ приравнивается по своему значению к Резолюции о военных полномочиях 1973 года, которая разрешает президенту США посылать войска только с согласия Конгресса. Срок действия резолюции – до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины. "Комментарии", разбирались действительно ли США готовы вступить в войну с Россией на стороне Украины.

Какая юридическая сила у резолюции Кинзингера?

Совместная резолюция – это нормативно-правовой акт Конгресса США, который по своему значению аналогичен законопроекту. Как и в случае с законопроектом для того, чтобы стать законом, сначала совместную резолюцию должны согласовать обе палаты Конгресса (Палата представителей и Сенат), а затем утвердить президент. Если президент отказывается подписать резолюцию и накладывает на нее вето, то Конгресс может повторно ее одобрить, после чего она станет законом через десять дней.

Американские законодатели используют совместные резолюции по специфическим вопросам, включая объявление войны или присоединение новых территорий. Пока рано говорить о судьбе резолюции конгрессмена Кинзингера. Серьезно ее стоит воспринимать как Украине, так и российским оккупантам, лишь в том случае, если она пройдет через обе палаты Конгресса и Овальный кабинет. В любом случае, сам факт разработки данного документа – это осознанный шаг на пути к подготовке США к войне против России.

Есть ли у США повод для применения силы в Украине?

Заметим, что в тексте резолюции речь идет именно о "принятии решения" насчет применения РФ одного из видов оружия массового поражения как о свершившемся факте, а не о том, как американцам реагировать, если россияне запустят ракету с запрещенной боеголовкой. В дословном переводе первое предложение второго раздела резолюции звучит следующим образом:

"С момента принятия решения насчет применения Россией химического, биологического или ядерного оружия на территории Украины, президент получает полномочия использовать вооруженные силы США, как сочтет нужным и уместным, с целью защитить интересы США в сфере национальной безопасности, касательно Украины, и помочь в обороне и восстановлении территориальной целостности Украины".

Upon making a determination that the Russian Federation has used chemical, biological, or nuclear weapons in the territory of Ukraine, the Presi6 dent is authorized to use the Armed Forces of the United States as the President determines to be necessary and appropriate in order to — protect the national security interests of the United States with respect to Ukraine; and assist in defending and restoring the territorial integrity of Ukraine.

При наличии веских доказательств российской химической атаки против защитников Мариуполя, у США были бы все основания послать войска на помощь украинским военным, исходя из положений резолюции Адама Кинзингера. В апреле появилась информация, что российские войска использовали химическое оружие в районе металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе, где находятся украинские военные и гражданские лица. По информации троих бойцов полка "Азов", после того как российский беспилотник пролетел над объектом, появилось облако дыма и у них начались проблемы с дыханием.

Основатель и первый командир "Азова" Андрей Билецкий считает, что россияне действовали в Мариуполе в духе Первой Мировой войны, когда химическое оружие применяли после продолжительных неудач захватить позиции обороняющейся стороны с помощью обычных вооружений. Представитель "народной милиции ДНР" Эдуард Басурин предлагал обратиться к "химическим войскам", чтобы "выкурить" украинских военных из "подземелий Азовстали". Позднее, он отказался от своих слов.

Мариупольский инцидент привлек внимание технического секретариата "Организации по запрещению химического оружия" и стал поводом для обеспокоенности в США, Великобритании и ЕС. На Западе уже давно существуют опасения насчет повсеместного применения российскими спецслужбами нервнопаралитических веществ, подпадающих под "Конвенцию о запрещении химического оружия" 1997 г. (Россия в н ей участвует). Получивший политическое убежище в Великобритании бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и оппозиционный политик Алексей Навальный, пережили отравление нервнопаралитическим агентом "Новичок".

Однако, проведение беспристрастного расследования инцидента в Мариуполе невозможно, так как эксперты "Организации по запрещению химического оружия" попросту не смогут попасть в город, окруженный российскими войсками и вооруженными формированиями донбасских сепаратистов. Как сообщил эксперт по химическому оружию и отставной британский офицер Хэмиш де Бреттон-Гордон, для проведения расследования нужно собрать образцы с места инцидента и отправить их на анализ в другую страну, что займет определенное время.

Какое значение имеет резолюция Кизингера?

Резолюция, разрешающая президенту США применить военную силу против России в Украине, имеет политическое значение. Так уж сложилось, что полномасштабное вторжение РФ в Украину позволило администрации президента Джо Байдена более-менее консолидировать разобщенные страны-члены НАТО вокруг российской угрозы, но в тоже время вскрыло слабость американских демократов, их страх применять военную силу, когда дипломатия не работает, а международная безопасность под угрозой. Затянувшийся конфликт говорит о том, что в одиночку Украина не сможет нейтрализовать российскую угрозу, которая привела к негативным последствиям глобального масштаба и требует коллективного реагирования.

Военные действия в Украине привели к одному из крупнейших в истории гуманитарному кризису и проблеме беженцев, к росту мировых цен на нефть и нефтепродукты, зерно, срыву контрактов, сворачиванию бизнеса, блокированию международных транспортных коридоров. Война в Украине в полной мере продемонстрировала всему миру на какие военные преступления способна Россия, насколько серьезную угрозу ее руководство и общество представляет для других государств.

Российское вторжение в Украину – это удар по международному авторитету США, из-за которого они несут имиджевые потери. Риторика президента Джо Байдена о поддержке демократии в мире – пустые слова. Байден неоднократно заявлял, что не будет посылать американских военных для борьбы с российскими военными в Украине, добавляя тем самым решительности Путину творить все, что угодно.

Возможно, резолюция Кинзингера является политическим ходом Республиканской партии накануне промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре 2022 года. С ее помощью республиканцы дают понять американским избирателям, что в отличие от демократов они готовы предпринять более решительные шаги для защиты американцев от российской угрозы. Резолюция – это предупреждение Москве не переходить "красные линии" Вашингтона и не применять оружие массового поражения. В противном случае, россиянам дадут понюхать американского пороха.

Республиканцы взяли в оборот популярную среди американцев тему украинского кризиса и попытаются на выборах вернуть большинство мест в Конгрессе США. По данным опроса Economist/YouGov, 60% американцев волнует то, что происходит в Украине, больше половины избирателей Демократической и Республиканской партии воспринимают Россию как главную угрозу, а 73% респондентов симпатизируют Киеву в войне с Москвой. По данным опроса Washington Post-ABC News poll, большинство американцев считают, что США делают недостаточно для поддержки Украины в войне с Россией.

Хоть 72% американцев против прямого военного участия США в российско-украинском конфликте, тем не менее с 24 февраля до середины марта в посольство Украины в США обратились 4 тыс. американцев и выразили желание вступить в ряды международного легиона территориальной обороны. Гораздо меньше американских военных сегодня служат в Сирии (900 чел.) и Ираке (2,5 тыс. чел.).

Не исключено, что резолюция Кинзингера – это совместный проект республиканцев и демократов. Конгрессмен Адам Кинзингер обсуждал украинский вопрос с госсекретарем Энтони Блинкеном. Байден стремительно теряет популярность и ему нужны решительные действия, чтобы спасти ситуацию. По данным опроса YouGov, к началу мая 2022 года только 42% американцев поддерживали деятельность Байдена на посту президента. Репутацию "Сонного Джо", в котором многие видели более приемлемую альтернативу Дональду Трампу, испортили неудачи в борьбе с пандемией коронавируса, приход к власти исламистского движения "Талибан" в Афганистане после вывода из страны американских военных. Украина стала вторым Афганистаном для Байдена.

В Белом Доме наверняка понимают, что пацифизм не отвечает потребностям времени, а российскую угрозу можно устранить в ходе хорошо продуманной военной операции. К тому же, не таким уж серьезным противником оказалась российская армия. Как говорил Энтони Блинкен до своего назначения на пост госсекретаря, президент США Барак Обама не стал направлять американские войска в Украину в 2014 году из-за убеждения, что российские военные будут иметь инициативу в приграничной стране. Как показал опыт украинских военных, вооруженным силам РФ тяжело вести бои даже с противником, у которого нет численного и технологического превосходства. В боях с самыми передовыми и боеспособными в мире вооруженными силами США, россияне будут разгромлены в пух и прах.

Как могут американцы наказать Россию?

Антироссийских санкций и поставок оружия из западных стран для украинской армии недостаточно, чтобы заставить российское руководство прекратить военные преступления. Не удивительно, почему комментируя свою резолюцию, Адам Кизингер подчеркнул, что со времен окончания Второй Мировой войны США противодействовали авторитарным режимам, защищали демократию и нужно предпринимать конкретные действия, чтобы прекратить резню, которую устроили российские военные в Украине. В былые времена американцы действовали более решительно и применяли военную силу против авторитарных режимов, которые устраивали массовые убийства мирного населения, применяли запрещенные виды вооружений, которые несут потенциальную угрозу для безопасности США и их региональных союзников.

В 2017-2018 годах администрация президента США Дональда Трампа нанесла серию ракетно-бомбовых ударов по военным объектам в Сирии в ответ на применение зависимым от военной помощи России режимом президента Башара Асада химического оружия в городах Хан-Шейхун и Дума. В 2011 году администрация президента США Барака Обамы организовала военную операцию "Рассвет Одиссеи" в Ливии в ответ на насилие, которое устроили войска Муаммара Каддафи по отношению к гражданскому населению.

Администрация Билла Клинтона разрушила военные объекты и ряд промышленных предприятий в Ираке в ходе военных операций "Удар в пустыне" в сентябре 1996 года, "Лиса пустыни" в декабре 1998 года (совместно с Великобританией) в ответ на насилие иракских военных по отношению к местным курдам и нежелание президента Саддама Хуссейна допустить экспертов ООН к секретным объектам. Аналогичные действия США предприняли в Югославии в ходе военной операции "Союзная сила" в марте 1999 года, а поводом для ее проведения стали этнические чистки, которые проводил режим президента Слободана Милошевича по отношению к албанцам в крае Косово и Метохия.

Президент Джордж Буш-старший собрал международную коалицию и провел военную операцию "Буря в пустыне" в январе-феврале 1991 года, чтобы освободить Кувейт от оккупации Ирака. Его предшественник Рональд Рейган нанес авиаудары по территории Ливии в 1986 году (операция "Каньон Элидорадо") из-за подозрений причастности руководства африканской страны к организации теракта на дискотеке в Берлине, который унес жизни двух американских военных.

Безусловно, американцы проводили военные операции в Сирии, Ливии, Ираке и Югославии не только ради защиты прав человека или борьбы с распространением оружия массового уничтожения, но и ради извлечения собственной выгоды: ослабления или свержения неугодных политических режимов, установления контроля над стратегическими ресурсами и транспортными маршрутами. Например, администрация президента США Джорджа Буша-младшего вовсе осуществила вооруженную интервенцию в Ирак в марте 2003 года и свергла режим Хуссейна ради контроля над нефтяными месторождениями страны под предлогом поиска биологического оружия, которого там не оказалось.

В любом случае, режимы Хуссейна, Милошевича, Каддафи объединяет с режимом Путина то, что они воспринимали только язык силы, в определенный момент потеряли способность договариваться и стали слишком опасными для других стран. Разница лишь в том, что коллективному Западу во главе с США пока не хватает решительности показать россиянам и их лидеру, где раки зимуют.

