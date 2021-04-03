Резников заявил, что Украина должна вести тотальную войну с Россией

Вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины Алексей Резников заявил о необходимости тотальной войны против России за информационное пространство. Об этом сообщается в пресс-службе министерства реинтеграции.

Алексей Резников

По словам министра, информационное влияние в современном мире является мощнейшим оружием. Он отметил, что необходимо делать инвестиции в средства, которые усиливают информационную оборону нашей страны. Резников отметил, что это будет спасать жизни наших людей также, как и инвестиции в военную технику и вооружения.

Он заявил, что Украина должна эффективно применять все способы, которые помогут защитить нашу страну. Министр сказал, что все необходимые для этого предложения были переданы в профильный комитет Верховной Рады Украины. Чиновник отметил, что оккупационные войска и власти России используют захваченные ресурсы против нашей страны. Резников подчеркнул, что Украина должна вести тотальную юридическую войну против России за информационное пространство, а необходимые меры реагирования уже готовятся.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия своей участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения на территорию Украины.

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