logo

BTC/USD

23088.61

ETH/USD

1640.37

LTC/USD

96.76

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

43.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Резников заявил, что полномасштабной войны с Россией можно было избежать: что нужно было сделать
commentss НОВОСТИ Все новости

Резников заявил, что полномасштабной войны с Россией можно было избежать: что нужно было сделать

Чтобы предотвратить войну, западные страны должны были бы принять несколько особых решений

сегодня, 18:05
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева


Резников заявил, что полномасштабной войны с Россией можно было избежать: что нужно было сделать

Алексей Резников (фото из открытых источников)

Полномасштабного вторжения захватчиков РФ в Украину можно было избежать. Но, чтобы предотвратить это, западные страны должны были бы позаботиться о нескольких особых решениях.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Именно об этом, проводя пресс-конференцию, сказал глава Министерства обороны Украины Алексей Резников, — информирует Укринформ.

"Этой войны можно было избежать в принципе, если бы остановили "Северный поток-2", если бы прекратили доступ к системе SWIFT, если бы запретили вхождение российских кораблей в международные порты, если бы перестала Европа покупать их газ, что все равно сделали в результате, если бы начали блокировать российские активы олигархов — этой войны можно было бы избежать", — подчеркнул глава Минобороны Украины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что бывший премьер Израиля рассказал, что Путин в разговоре с ним пообещал не убивать Зеленского. Бывший израильский премьер заявил, что российский президент в начале российского вторжения в Украину в разговоре пообещал ему не убивать Владимира Зеленского. Такое заявление он сделал во время интервью The Times of Israel. Бывший премьер Израиля рассказал, что 5 марта летал в Москву, где три часа говорил с Путиным, после чего позвонил Зеленскому.

Также "Комментарии" сообщали, что Шольц отреагировал на заявления Путина о немецких танках, вновь угрожающих России . Германия, которые и некоторые другие союзники Украины согласились передать свои танки для сопротивления против российской агрессии. На это Путин ответил, что немецкие танки снова будут представлять угрозу России, намекая на Вторую мировую войну. На эти обвинения ответил канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bild.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3665930-reznikov-vvazae-so-povnomasstabnoi-vijni-mozna-bulo-uniknuti.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!