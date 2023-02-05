Резников заявил, что полномасштабной войны с Россией можно было избежать: что нужно было сделать

Полномасштабного вторжения захватчиков РФ в Украину можно было избежать. Но, чтобы предотвратить это, западные страны должны были бы позаботиться о нескольких особых решениях.

"Этой войны можно было избежать в принципе, если бы остановили "Северный поток-2", если бы прекратили доступ к системе SWIFT, если бы запретили вхождение российских кораблей в международные порты, если бы перестала Европа покупать их газ, что все равно сделали в результате, если бы начали блокировать российские активы олигархов — этой войны можно было бы избежать", — подчеркнул глава Минобороны Украины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что бывший премьер Израиля рассказал, что Путин в разговоре с ним пообещал не убивать Зеленского. Бывший израильский премьер заявил, что российский президент в начале российского вторжения в Украину в разговоре пообещал ему не убивать Владимира Зеленского. Такое заявление он сделал во время интервью The Times of Israel. Бывший премьер Израиля рассказал, что 5 марта летал в Москву, где три часа говорил с Путиным, после чего позвонил Зеленскому.

Также "Комментарии" сообщали, что Шольц отреагировал на заявления Путина о немецких танках, вновь угрожающих России . Германия, которые и некоторые другие союзники Украины согласились передать свои танки для сопротивления против российской агрессии. На это Путин ответил, что немецкие танки снова будут представлять угрозу России, намекая на Вторую мировую войну. На эти обвинения ответил канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bild.