Резников рассказал, как меняется позиция Германии по отношению к Украине

Позиция германских властей по поводу помощи нашей стране изменилась, украинская армия получит комплексы Gepard. Об этом проинформировал, выступая с обращением глава оборонного министерства Алексей Резников.

Германия предоставит украинской армии зенитные танки Gepard (фото из открытых источников)

По его словам, во вторник на американской авиабазе Рамштайн на территории Германии была проведена встреча с руководителей оборонных ведомств из более чем 40 стран – это не только страны ЕС и НАТО – присутствовали представители государств Африки, Ближнего Востока и Персидского залива, Азиатско-Тихоокеанского региона.

Также Алексей Резников встречался с руководителями оборонных ведомств многих стран.

"В частности, я имел возможность поблагодарить министра обороны Германии Кристина Ламбрехта за решение о предоставлении Украине комплексов Gepard и другие шаги в поддержку Украины. Позиция правительства Германии меняется, в том числе – благодаря позиции лично госпожи министра. Мы это очень ценим", — сказал чиновник. .

Министр обороны Украины добавил, что встречался с "большим другом Украины" – главой оборонного ведомства Великобритании Беном Уоллесом.

"Роль наших британских партнеров невозможно переоценить, мы уверены в их надежной поддержке и никогда не забудем, кто был рядом с Украиной в самый сложный момент", — проинформировал чиновник.

Еще Алексей Резников сказал, что у него были встречи с его канадским и польским коллегами – министром Анитой Ананд и министром Мариушем Блащаком.

"С этими государствами у Украины особые отношения, это наши стратегические партнеры. Кроме военной поддержки Польша приютила миллионы наших людей, а Канада всегда была нашим другом и сейчас это постоянно доказывает", — добавил министр.

Глава украинского оборонного ведомства подытожил, что во время мероприятия встречался с руководителями обороны Нидерландов, Турции, Италии, Румынии, Словакии, Болгарии, Эстонии, Литвы.

"Каждое из этих государств оказывает Украине неоценимую поддержку, за которую мы безгранично благодарны. В целом, коалиция в поддержку Украины против кремлевского зла усиливается", — резюмировал министр.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Резников рассказал, что нужно Украине, чтобы выбить россиян через несколько месяцев.

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