logo

BTC/USD

39183.54

ETH/USD

2874.65

LTC/USD

100.31

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

34.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Резников рассказал, как меняется позиция Германии по отношению к Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Резников рассказал, как меняется позиция Германии по отношению к Украине

Коалиция в поддержку Украины усиливается

сегодня, 22:06
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Позиция германских властей по поводу помощи нашей стране изменилась, украинская армия получит комплексы Gepard. Об этом проинформировал, выступая с обращением глава оборонного министерства Алексей Резников.

Резников рассказал, как меняется позиция Германии по отношению к Украине

Германия предоставит украинской армии зенитные танки Gepard (фото из открытых источников)

По его словам, во вторник на американской авиабазе Рамштайн на территории Германии была проведена встреча с руководителей оборонных ведомств из более чем 40 стран – это не только страны ЕС и НАТО – присутствовали представители государств Африки, Ближнего Востока и Персидского залива, Азиатско-Тихоокеанского региона.

Также Алексей Резников встречался с руководителями оборонных ведомств многих стран.

"В частности, я имел возможность поблагодарить министра обороны Германии Кристина Ламбрехта за решение о предоставлении Украине комплексов Gepard и другие шаги в поддержку Украины. Позиция правительства Германии меняется, в том числе – благодаря позиции лично госпожи министра. Мы это очень ценим", — сказал чиновник. .

Министр обороны Украины добавил, что встречался с "большим другом Украины" – главой оборонного ведомства Великобритании Беном Уоллесом.

"Роль наших британских партнеров невозможно переоценить, мы уверены в их надежной поддержке и никогда не забудем, кто был рядом с Украиной в самый сложный момент", — проинформировал чиновник.

Еще Алексей Резников сказал, что у него были встречи с его канадским и польским коллегами – министром Анитой Ананд и министром Мариушем Блащаком.

"С этими государствами у Украины особые отношения, это наши стратегические партнеры. Кроме военной поддержки Польша приютила миллионы наших людей, а Канада всегда была нашим другом и сейчас это постоянно доказывает", — добавил министр.

Глава украинского оборонного ведомства подытожил, что во время мероприятия встречался с руководителями обороны Нидерландов, Турции, Италии, Румынии, Словакии, Болгарии, Эстонии, Литвы.

"Каждое из этих государств оказывает Украине неоценимую поддержку, за которую мы безгранично благодарны. В целом, коалиция в поддержку Украины против кремлевского зла усиливается", — резюмировал министр.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Резников рассказал, что нужно Украине, чтобы выбить россиян через несколько месяцев.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/396675389135485
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!