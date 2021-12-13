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Резников обвинил Германию в блокировке поставок вооружения в Украину

Министр обороны Алексей Резников обвинил Германию в блокировании поставок оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждение США о возможном новом вторжении России

сегодня, 08:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Министр обороны Алексей Резников возложил ответственность за сбой поставок вооружения Украине на Германию, которая использует все свои рычаги в НАТО для того, чтобы вооружение Киев не получал. Министр подчеркнул, это все происходит на фоне данных разведки США о том, что Россия продолжает концентрировать свои войска у украинской границы. Как передает портал "Комментарии", своими соображениями Резников поделился в интервью "Financial Times".

Резников обвинил Германию в блокировке поставок вооружения в Украину

Алексей Резников. Фото: пресс-служба президента

Алексей Резников отметил, что Украине не удалось в прошлом месяце приобрести антидроновые ружья и антиснайперские системы по одной простой причине – ФРГ наложила вето на такие продажи через агентство НАТО по закупкам. После переговоров Берлин немного изменил свою позицию, сняв запрет на продажу антидроновых ружей, признав это вооружение нелетальным.

Министр возмутился тем, что Германия в сотрудничестве с Россией продолжает реализовывать амбициозные проект "Северный поток-2" и при этом блокирует закупку важного вооружения Украиной. Такое отношение Алексей Резников назвал несправедливым.

По словам министра обороны, проанализировав позицию Германии в Украине приняли решение о том, чтобы закупать летальное вооружение через двусторонние контакты с другими союзниками. В частности, через соглашения с США, Великобританией, Литвой и Францией.

Алексей Резников также высказал мнение, что он не считает адекватной позицию некоторых союзников Украины о том, что лучше "не провоцировать Россию". По мнению министра, такая стратегия не работает и не будет работать.

Читайте также на портале "Комментарии" — посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал перспективы того, что Берлин согласиться предоставить Украине дополнительное вооружение.



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Источник: https://www.ft.com/content/1336c9be-f1c9-4545-9f85-3b07fcb746d6
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