Резников хочет, чтобы российские военные увидели в Украине флаги США, Канады и Великобритании

Министр обороны Украины Алексей Резников считает очень правильным решением, если власти США, Канады и Великобритании примут предложение Украины и военные инструкторы этих государств расположатся вместе с украинскими военными вблизи границы РФ. Резников уверен, что такой шаг поможет России отбросить идеи с нападением на Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на The Globe and Mail.

Алексей Резников. Фото: пресс-служба президента

Алексей Резников высказал мнение, что международному сообществу нужно немедленно принимать решение по сдерживанию российской агрессии, чтобы сыграть на опережение и лишь Путина возможности первым совершить удар. Если же медлить с решениями, но может наступить момент, когда "будет слишком поздно". Как вариант, Резников отметил, что США, Канада и Великобритания могут увеличить количество военных инструкторов, а также подумать о предоставлении дополнительного вооружения Киеву.

Министр напомнил, что канадские инструкторы уже работают в Украине по соответствующей программе, которую можно расширить в разы. По информации Резникова, сейчас в Украине 50 инструкторов. Это число можно увеличить до 500.

Размещение иностранного военного контингента за 1000 км от границы РФ – не совсем верное. Намного правильнее было бы иностранных военных инструкторов расположить ближе к украино-российской границе. Например, говорит Алексей Резников, военные стран-союзников Украины могли бы прибыть в Харьков, Мариуполь, Краматорск, Одессу и на остров Змеиный. Не просто туда прибыть, а поднять флаги своих стран, чтобы это хорошо увидели россияне.

Читайте также на портале "Комментарии" — в течение 3 лет Алексей Резников планирует повышать зарплату военным.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!