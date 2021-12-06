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Резников хочет, чтобы российские военные увидели в Украине флаги США, Канады и Великобритании

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал Британию, США и Канаду направить своих военных инструкторов поближе к российской границе. По его мнению, это поможет сдержать российскую агрессию

сегодня, 08:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Министр обороны Украины Алексей Резников считает очень правильным решением, если власти США, Канады и Великобритании примут предложение Украины и военные инструкторы этих государств расположатся вместе с украинскими военными вблизи границы РФ. Резников уверен, что такой шаг поможет России отбросить идеи с нападением на Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на The Globe and Mail.

Резников хочет, чтобы российские военные увидели в Украине флаги США, Канады и Великобритании

Алексей Резников. Фото: пресс-служба президента

Алексей Резников высказал мнение, что международному сообществу нужно немедленно принимать решение по сдерживанию российской агрессии, чтобы сыграть на опережение и лишь Путина возможности первым совершить удар. Если же медлить с решениями, но может наступить момент, когда "будет слишком поздно". Как вариант, Резников отметил, что США, Канада и Великобритания могут увеличить количество военных инструкторов, а также подумать о предоставлении дополнительного вооружения Киеву.

Министр напомнил, что канадские инструкторы уже работают в Украине по соответствующей программе, которую можно расширить в разы. По информации Резникова, сейчас в Украине 50 инструкторов. Это число можно увеличить до 500. 

Размещение иностранного военного контингента за 1000 км от границы РФ – не совсем верное. Намного правильнее было бы иностранных военных инструкторов расположить ближе к украино-российской границе. Например, говорит Алексей Резников, военные стран-союзников Украины могли бы прибыть в Харьков, Мариуполь, Краматорск, Одессу и на остров Змеиный. Не просто туда прибыть, а поднять флаги своих стран, чтобы это хорошо увидели россияне.

Читайте также на портале "Комментарии" — в течение 3 лет Алексей Резников планирует повышать зарплату военным.


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Источник: https://www.theglobeandmail.com/world/article-ukraines-defence-minister-urges-military-support-from-canada-us-and/
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