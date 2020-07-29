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Резников cообщил, кто будет руководить делегацией Украины в ТКГ после ухода Кучмы

Учитывая должность, формально первым лицом становится сам Резников

сегодня, 10:30
Автор:

Владимир Лавский
Резников cообщил, кто будет руководить делегацией Украины в ТКГ после ухода Кучмы

Украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе вместо Леонида Кучмы пока временно возглавит вице-премьер Алексей Резников. Об этом сообщил Резников во время онлайн-дискуссии "Минский процесс: умеренный успех или политический тупик", - передает "Лига.Нет". 

"Сегодня я являюсь первым заместителем главы делегации. Поэтому формально пока я буду определенное время управлять этими процессами", - отметил он.

По его словам, официально Кучма еще остается главой, пока президент Владимир Зеленский указом не внесет изменения в состав делегации.

"Кто этот человек, это уже определит президент Зеленский. И мы с вами, надеюсь, в ближайшее время об этом узнаем. И мы точно будем работать в команде вместе в интересах Украины", - объяснил Резников.

Ранее "Комментарии" давали инсайд, кто должен возглавить ТКГ"Украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, скорее всего, возглавит вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резинков. Россия также думает над изменениями в составе своей делегации. Об этом заявил представитель ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш", - сообщает источник. 



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