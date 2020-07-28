Источник сообщил, кто будет лидером ТКГ со стороны Украины

Лидером украинской группы в Трехсторонней контактной группы, скорее всего, станет Алексей Резников. Об этом сообщает телеграм-канал Ivko.Live.

"Украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, скорее всего, возглавит вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резинков. Россия также думает над изменениями в составе своей делегации. Об этом заявил представитель ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш", - сообщает источник.





Как ранее сообщали "Комментарии", согласно новым договоренностям Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о полном прекращении огня Вооруженные силы Украины не лишены права вести огонь, если речь идет о самозащите. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время онлайн-дискуссии Minsk Peace Process: Gradual Success or Political Deadlock





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