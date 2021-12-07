Резников: будет "кровавая резня" в случае вторжения России

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил CNN, что будет "действительно кровавая резня", если Россия решит вторгнуться в Украину, и предупредил, что "российские ребята тоже вернутся в гробах". Заявление было сделано на фоне повышенной тревоги по военному движению на границе государств. Об этом сообщает CNN.

Министр обороны Украины Алексей Резников - фото из открытых источников

Резников призвал президента США Джо Байдена, который должен говорить с Владимиром Путиным во время видеоконференции во вторник, 7 декабря, твердо выступать против Москвы.

"Я бы хотел, чтобы Байден сказал Путину, что никаких красных линий со стороны Кремля здесь быть не должно. Красная линия здесь, в Украине, и цивилизованный мир отреагирует без колебаний. Идея не провоцировать Россию не сработает ", – сказал Резников CNN в эксклюзивном интервью в понедельник, 6 декабря.

Официальные лица США и Запада выразили обеспокоенность наращиванием российских вооруженных сил на украинской границе, а госсекретарь Энтони Блинкен заявил на прошлой неделе, что США "должны подготовиться ко всем чрезвычайным ситуациям".

Россия имеет возможность осуществить быстрое и немедленное вторжение, в том числе установить линии поставок, такие как медицинские части и топливо, которые могли бы поддерживать затяжной конфликт, если Москва решит вторгнуться.

Резников сказал CNN, что Украина оценивает, что сейчас Россия имеет 95 000 военнослужащих на расстоянии удара от Украины. Он также добавил, что текущие оценки США относительно того, что Россия может собрать 175 000 военных для вторжения в Украину, занижены.

"Итак, у нас 250 тыс. официальных военных нашей армии. Плюс, я сказал, 400 тыс. ветеранов и 200 тыс. резервистов. 175 тыс. недостаточно, чтобы напасть на Украину", — сказал Резников.

Резников подчеркнул, что российское вторжение – если оно произойдет – будет иметь "катастрофические" последствия для всего европейского континента, и, по оценкам, от 4 до 5 миллионов украинцев, возможно, будут нуждаться в убежище в Европе. Резников также подчеркнул, что Украина является основным поставщиком продовольствия в Европу и Африку. В случае нападения России поставки, по его словам, будут прерваны.

Министр сообщил, что украинская армия направила запрос на дальнейшую помощь в военной технике от своих союзников, включая материальное обеспечение и обучение своих ВВС и ВМС.

"Нам не нужны войска, потому что я считаю, что это несправедливо, чтобы американские солдаты погибали в Украине. Нет, нам это не нужно", — добавил Резников.

Украина несколько недель предупреждала, что Россия пытается дестабилизировать страну перед любым запланированным военным вторжением, а НАТО указывает, что передвижения России вблизи границ были необычными. Западные государства неоднократно призывали Россию против дальнейших агрессивных действий в отношении Украины.

Кремль отрицает, что планирует атаку, и утверждает, что поддержка Украины НАТО, включая увеличение поставок оружия и военную подготовку, представляет растущую угрозу для западной границы России.

Резников сказал CNN, что он считает, что русское звяканье саблями имеет целью распространить страх и беспорядки в Украине, а также помешать Украине приблизиться к членству в НАТО и ЕС.

Кремль требует юридического обязательства по поводу того, что НАТО не будет расширяться на восток, чтобы охватить Украину, и что военная инфраструктура НАТО, как и ракетные системы, не будет создана в стране.

"Если мы распространим панику в нашей стране и в нашем обществе, это будет подарком Кремлю, потому что они пытаются это сделать. Потому что накопление их войск у нашей границы – это их главная цель, чтобы запустить процесс дестабилизации внутри нашей страны, чтобы остановить нас посреди пути. Но мы идем в НАТО, мы идем в ЕС", – сказал Резников.

Как сообщали ранее "Комментарии", Резников пригласил в США образцы афганского вооружения для ВСУ.

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