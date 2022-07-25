Реванш популистов в Италии: как отставка Марио Драги повлияет на Украину

На прошлой неделе ушел в отставку премьер-министр Италии Марио Драги из-за разногласий в правительстве национального единства, которое он возглавлял с февраля 2021 года. Премьер последовательно поддерживал предоставление Украине летального оружия, политику ужесточения антироссийских санкций в ЕС. Покинувший ряды "Движения пяти звезд" министр иностранных дел Луиджи Ди Майо считает, что отставка Драги выгодна России, так как произойдет срыв поставок вооружений из Италии для Украины. Внеочередные парламентские выборы в Италии состоятся 25 сентября 2022 года. Комментарии разбирались, как отставка премьер-министра Марио Драги повлияет на отношения Украины и Италии и насколько обоснованы опасения Ди Майо.

Марио Драги. Фото: Reuters

Почему Марио Драги ушел в отставку?

Марио Драги пришлось уйти из-за игнорирования партиями "Движение пяти звезд" экс-премьера Джузеппе Конте, "Лига" бывшего министра внутренних дел Маттео Сальвини, "Сильная Италия" бывшего главы правительства Сильвио Берлускони голосования о вотуме доверия премьер-министру, по законопроекту, направленному на смягчение последствий инфляции для благосостояния граждан.

C июня по июль 2022 года инфляция в Италии выросла с 6,8% до 8%, что повлекло за собой резкое подорожание энергоносителей, продуктов питания, услуг в сфере транспорта и рекреации. Чтобы смягчить негативные последствия роста инфляции для населения был разработан законопроект, предусматривающий выделение 26 млрд евро на индексацию зарплат, пенсий, поддержку прожиточного уровня граждан.

Однако в популистской партии "Движение пяти звезд" сочли предлагаемый пакет помощи недостаточным для поддержания на плаву домохозяйств и бизнеса. Драги хотел уйти в отставку еще в середине июля, но президент Италии Серджо Матарелла убедил его вынести законопроект и вотум доверия премьер-министру на голосование в парламенте. В итоге из-за несговорчивости популистов, 74-летнему Драги решил уйти.

Чем Драги не угодил популистам?

Европейские популисты критикуют Драги за деятельность в период руководства Европейским Центробанком. Член немецкой партии "Левые" Мартин Ширдеван ставит под сомнение прозрачность деятельности Марио Драги на посту премьер-министра Италии. По мнению политика, под руководством Драги Европейский Центробанк требовал от правительства Алексиса Ципраса в Греции внедрения жестких мер экономии с целью сокращения госдолга, который составлял 150% от ВВП. Ширдеван подчеркнул, что сегодня Италия находится в аналогичной ситуации, но ЕС ведет себя по-другому, с учетом нахождения своего человека у власти. По информации группы "Левые в Европарламенте" (GUE/NGL) Италия должна была получить 200 млрд евро из фонда реконструкции ЕС в течение нескольких лет.

Чтобы ни говорили злые языки, но больше половины итальянцев довольны деятельностью Драги на посту премьер-министра. В связи с последними событиями в стране состоялись митинги с призывами к Драги не уходить в отставку. Поддержку премьеру выразили 2 тыс. мэров, 250 влиятельных бизнесменов. Бывший глава Европейского Центробанка Драги заработал репутацию человека угодного ЕС и за время правления ему удалось улучшить инвестиционный климат в Италии, провести реформы, нацеленные на урегулирование негативных экономических последствий пандемии коронавируса. Компетентный финансист Драги воспринимался инвесторами и еврочиновниками как гарантия стабильности 3-й экономики в ЕС. Правительство национального единства как раз и создавалось для урегулирования кризисных явлений в экономике Италии, которые представляют угрозу для еврозоны. Госдолг Италии превышает 150% от ВВП (2,5 трлн евро).

По мнению сотрудника аналитического "Центра Европы" Франса Барвелла, премьер Драги ушел в отставку не из-за снижения уровня поддержки в обществе, а вследствие маневров политических фракций. Сопредседатель консалтинговой фирмы Teneo Вольфганго Пикколи полагает, "Движение пяти звезд" блокировало голосование не из-за существенных разногласий с главой правительства, а из-за процессов внутри самой партии. В августе 2021 года лидером "Движения пяти звезд" был избран Джузеппе Конте. В самом движении произошел раскол. В июне 2022 года Ди Майо, который ранее руководил данной политической силой, обвинил Конте в подрыве усилий Италии по поддержке Украины, покинул партию вместе с четвертью депутатов и основал новую фракцию в поддержку Драги. Однако, Конте удалось одержать верх в данном противостоянии.

Двойственную игру ведут партии из правого лагеря. Лидеры "Лиги" и "Сильной Италии" пытались убедить Драги согласиться на создание новой коалиции без участия "Движения пяти звезд". По иронии судьбы, Сальвини уже работал с Конте и Ди Майо в правящей коалиции в 2018-2019 годах. Тогда Конте занимал пост премьер-министра, Сальвини возглавлял МВД, а Ди Майо – министерство экономического развития. Наблюдаемый политический кризис в Италии – это отчаянная попытка популистов и евроскептиков вернуть власть.

Насколько смена власти в Италии опасна для Украины?

Политическая повестка, которую продвигают лидеры "Движения пяти звезд", "Лиги" и "Сильной Италии" противоречит интересам Киева. Сегодня Конте, Сальвини и Берлускони выступают против продолжения поставок оружия для украинских военных. Главным образом, Италия интересна Украине как поставщик американских 155-мм гаубиц, которые стоят у нее на вооружении в количестве свыше 60 штук. До полномасштабного вторжения России в Украину они обосновывали неэффективность антироссийских санкций, выступали за укрепление отношений РФ и ЕС.

По мнению Джузеппе Конте, Италии не целесообразно увеличивать расходы на оборону на фоне войны в Украине. Сильвио Берлускони считает, что ЕС нужно убедить Украину выполнить условия России ради прекращения войны: прекратить военные действия, соблюдать нейтралитет, признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Маттео Сальвини допустил возможность наложить вето на продление санкций против РФ в ЕС в 2018 году. Итальянские популисты исходят из того, что значительное количество итальянцев не поддерживают поставки оружия в Украину, испытывают теплые чувства к России. Итальянский бизнес заинтересован в доступе на российский рынок. Италия закупает в РФ 40% импортируемого природного газа.

Возвращение к власти популистов в Италии укрепит позиции евроскептиков, заинтересованных в сближении с РФ и отмене санкций. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан аналогично выступает против поставок оружия в Украину, не видит смысла в санкциях и выступает за урегулирование вооруженного конфликта путем переговоров между Россией и Украиной.

Однако не стоит бить в набат: для полноценного реванша "Лиги" и "Сильной Италии" и "Движения пяти звезд", им не хватает поддержки в обществе. "Лига" и "Движение пяти звезд" неудачно выступили на местных выборах в 2022 году (победила "Демократическая партия"). Сальвини утратил лидерство среди итальянских правых, а его партию поддерживают 8% избирателей.

В лучшем случае, "Лига" и "Сильная Италия" могут рассчитывать на роль младших партнеров по коалиции ныне оппозиционной консервативной партии "Братья Италии" Джорджии Мелони, которую поддерживают 22-23% итальянцев. Сегодня это самая популярная партия в Италии. По мнению главы социологического агентства YouTrend Лоренцо Прельяско, высока вероятность победы альянса правоцентристов во главе с Мелони на досрочных парламентских выборах.

За партией "Братья Италии" закрепилась репутация дружественных России неофашистов и евроскептиков, что далеко от реальности. Мелони поддерживает поставки оружия в Украину и не собирается отказываться от данной инициативы, чтобы не портить отношения с Западом, осуждает вторжение России в Украину. Несмотря на то, что "Братья Италии" критикуют ЕС в том виде, котором он есть, выступают против неконтролируемой миграции, считают приоритетным национальное законодательство над европейским правом, они выступают за укрепление отношений с США и НАТО, а в своих идеологических устремлениях близки к Республиканской партии США, Консервативной партии Великобритании и израильскому "Ликуд". Ни о каком неофашизме и сближении с Россией не может быть и речи.

Даже если "Братья Италии" сформируют коалицию с "Лигой" и "Сильной Италией", то роль первой скрипки будет играть Мелони и ее команда, а не Сальвини или Берлускони. Впрочем, партия "Лига" не такая уж монолитная и не все члены разделяют симпатии своего лидера к России. По информации старшего научного сотрудника "Фонда Маршалла" Дарио Кристиани, во фракциях "Лиги" достаточно сторонников евроатлантизма, которые не поддержат изменение существующего статус-кво.

Что касается "Движения пяти звезд", то реванш данной политической силы возможен либо в альянсе с "Демократической партией", либо в случае формирования широкой левоцентристской коалиции с малыми партиями, что само по себе является непростой задачей. Например, экс-премьер-министр и лидер партии "Вива" Маттео Ренци не желает работать с популистами.

Скорее всего, отношения Украины и Италии не изменятся существенным образом после отставки Марио Драги.

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