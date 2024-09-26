Республиканцы окончательно сошли с ума: какие обвинения выдвинули Зеленскому

Республиканцы обвинили Украину во вмешательстве в американские выборы, потому что президент Владимир Зеленский делал заявления о том, что не воспринимает капитуляцию Украины в войне с РФ в том виде, как ее продвигает Джей Ди Венс и намекает сам Дональд Трамп.

США и Украина

"Это не бред, а абсолютно реальное содержание писем главы конгрессового комитета о начале расследования. В нем Зеленскому закидают фразы в том, что Вэнс "слишком радикальный" и его слова о том, что "план" Трампа об остановке войны за 24 часа не сработает. И, мол, поскольку этот хрен является основой предвыборной платформы кандидата Трампа, то критикуя ее, Зеленский вмешивается в выборы", — отмечает журналист Сергей Сидоренко.

По его словам, действительно, можно ставить вопрос, оптимальна ли была делегация на снарядовый завод в Пенсильвании, или стоило также поехать и в другой штат на другой военный завод. Но Зеленского критикуют за то, что он работает с действующей администрацией, от которой зависит оборона Украины и в том, что он отстаивает позицию Украины.

"В своей основе нынешний наброс на Украину (осуществленный в рамках предвыборной борьбы Трампа) имеет совершенно неприемлемые вещи. Это – дно дна. И это искусственно, безосновательно созданный кризис. Да, он будет иметь сверхглубокие негативные последствия для страны. Мы оказались в ситуации, из которой нет хорошего выхода, только плохие. Но сорри, это не повод поддерживать бред в претензиях к Украине и Зеленскому, который сейчас звучит от республиканцев", — отметил Сидоренко.

По его словам, президент должен добиваться поддержки Украины и настаивать на украинском видении победы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что республиканцы требуют от Украины отозвать посла Оксану Маркарову.



