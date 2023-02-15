Решение России сократить добычу нефти не взбудоражит цены - комиссар ЕС

По словам комиссара ЕС по энергетике Кадри Симсон, Кремль испытывает трудности даже после того, как согласился на поставки своего "черного золота" с большими скидками. Об этом пишет Bloomberg, передают "Комментарии".

Нефть. Фото из открытых источников.





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Отмечается, что нефть Brent подскочила в прошлую пятницу после того, как вице-премьер-министр России Александр Новак заявил, что Россия сократит добычу на 500 000 баррелей в день следующего месяца. Это увеличило еженедельный рост показателя до 8,1%, что является наибольшим за четыре месяца. Тем не менее, в понедельник он немного восстановил свой прирост, упав примерно до 86 долларов за баррель, что объясняется укреплением доллара.





По мнению Симсона, решение России в ответ на запрет ЕС импортировать почти все сырое "черное золото" и нефтепродукты из Москвы, а также ограничение цен G7 — вряд ли будет способствовать росту нефти в долгосрочной перспективе.





Как пишет издание, добыча и заграничные поставки сырой нефти в России оказались устойчивыми к нескольким волнам западных санкций. Хотя стране пришлось сократить добычу в течение первых недель после вторжения в феврале прошлого года до чуть более 10 миллионов баррелей в день, к концу года она возобновилась.





Издание отметило, что Энергетическая комиссия ЕС в конце этого месяца опубликует оценку способности блока пополнить запасы природного газа в преддверии следующей зимы. Странам ЕС удалось быстро пополнить свои хранилища до этой зимы, даже когда Россия сократила поток газа по трубам в ответ на санкции. Частично это произошло из-за увеличения закупок сжиженного газа в США и других странах.





Несмотря на то, что Россия по-прежнему посылает в Европу определенное количество газа по трубам, эти объемы могут еще сократиться, считает Симсон.





Ранее мы писали, что Кабинет Министров Украины принял постановление, регулирующее продажу конфискованных российских активов и имущества в Украине. В нем правительство решило запустить открытую продажу этого имущества через аукционы, в которых сможет принять участие украинский или иностранный бизнес. Аукционы будут проходить по тому же принципу, что и малая приватизация под надзором Фонда государственного имущества.

Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-13/european-union-says-russia-was-forced-into-oil-production-cuts