Решение о вступлении Украины и Грузии в НАТО есть, – заместитель генсека НАТО

Решение относительно того, что Украина и Грузия должны стать полноправными членами НАТО – принято. Эти гарантии Киев и Тбилиси получили на самом высоком политическом. Как передает издание "Комментарии", об этом в откровенном интервью "Интерфакс-Украина" заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

НАТО Фото из открытых источников

Он отметил, история НАТО показывает, что Политика открытых дверей дает очень хорошие результаты. Через этот путь прошли многие действующие члены Альянса. Большинство из них укрепили НАТО уже после того, как ушел в небытие коммунизм. Эта политика открытых дверей является частью Конституции НАТО. Итоговый документ Бухарестского саммита о том, что Украина и Грузия должны стать членами НАТО никто не отменял. Именно поэтому двум вышеупомянутым странам предоставлен статус союзников.

По мнению замгенсека НАТО, самое важное решение для Грузии и Украины было объявлено пару месяцев назад в Брюсселе. Именно там было подтверждено лидерами НАТО о том, что перспективы членства Украины и Грузии остаются неизменными и практически все страны Альянса видят Украину и Грузию в составе НАТО. При этом Мирча Джоанэ добавил, что для того, чтобы говорить о конкретных сроках получения ПДЧ, либо членства в НАТО нужно выходить из ряда факторов, которые влияют на принятие такого решения. Это и продвижение реформ в странах, которые желают присоединиться к НАТО, это и политический консенсус уже внутри НАТО. Поэтому нельзя сказать на сегодняшний день, что Украина конкретно в такую-то дату станет членом НАТО. Чиновник отметил, единственный совет, который можно дать Украине, чтобы побыстрее стать членом НАТО, нужно по-прежнему проводить все необходимые реформы, усиливать взаимосвязь с НАТО и тогда тот день, когда Украина станет полноправным членом, придет как можно быстрее.

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