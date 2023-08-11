Решение о начале войны принято, но дипломатии еще оставили шанс

Страны, входящие в состав региональной организации Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), приняли решение о направлении войск в Нигер для восстановления в стране конституционного порядка. Об этом, как сообщают "Комментарии", сказано в заявлении по итогам специального саммита ЭКОВАС. Он прошел в четверг, 10 августа, в столице Нигерии Абудже.

Нигер на карте Африки

В решении подчеркивается, что государства — члены сообщества высказываются за дипломатическое решение вопроса власти в Нигере, но при этом начинают развертывание "сил реагирования". Сроки проведения военной операции и ее детали остаются неясными.

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Незадолго до саммита Евросоюз заявил о поддержке любых действий ЭКОВАС в отношении Нигера. Накануне саммита председатель ЭКОВАС и президент Нигерии Бола Тинубу назвал "крайне важным" "уделять первоочередное внимание дипломатическим переговорам и диалогу как основе нашего подхода". По его словам, цель состоит в том, чтобы "убедить новых правителей Нигера отказаться от власти и возвратить ее свергнутому президенту Базуме.

В то же время президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара выразил надежду, что решение об отправке сил ЭКОВАС будет "немедленно реализовано".

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Напомним, что 26 июля в Нигере произошел государственный переворот. Бойцы президентской гвардии выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Командование армии заявило о солидарности с мятежниками. Свергнутого президента удерживают в его резиденции.

Франция, чья экономика зависит от поставок урана из Нигера, публично не заявляла о своем намерении провести военную операцию в Нигере. Но 9 августа мятежники заявили, что Франция нарушила воздушное пространство Нигера и освободила неких "террористов". Франция отвергла эти заявления.

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