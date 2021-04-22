Репетиция войны против Украины: Арестович сказал, когда Россия перейдет в активную фазу

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Таисия Ерохина
Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Украина
может ожидать активизации сил и техники России у наших границ в августе-сентябре
2021 года, поскольку начнутся масштабные военные учения. Об этом он сказал в
эфире телеканала "Украина 24".
Угроза войны. Фото из открытых источников
Как отметил Арестович, активная фаза учений "Запад-2021"
припадает на сентябрь-август. По его словам, сейчас идет репетиция войны против
Украины. Однако он уверен, что Владимир Путин в данный момент защищается. Такой
вывод сделал Арестович из ежегодного
послания главы РФ.
Арестович не прогнозирует военного обострения в ближайшие 1,5 месяца. По его мнению это
связано с тем, что в мае-июне проходят учения НАТО.
Нынешнюю ситуацию он называет лишь визуальным созданием сильной позиции
РФ накануне встречи с американским лидером Джо Байденом, а также попыткой
надавить на Украину.
Напомним, эксперты пояснили, почему
Путин умолчал о Донбассе и Украине во время послания. Прогнозы о том,
что во время послания к Федеральному собранию в 2021 году президент Российской
Федерации открыто обратится к так называемым "Л/ДНР", находящимся на
оккупированной территории Украины, не оправдались.
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