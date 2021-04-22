Репетиция войны против Украины: Арестович сказал, когда Россия перейдет в активную фазу

Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Украина может ожидать активизации сил и техники России у наших границ в августе-сентябре 2021 года, поскольку начнутся масштабные военные учения. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Угроза войны. Фото из открытых источников

Как отметил Арестович, активная фаза учений "Запад-2021" припадает на сентябрь-август. По его словам, сейчас идет репетиция войны против Украины. Однако он уверен, что Владимир Путин в данный момент защищается. Такой вывод сделал Арестович из ежегодного послания главы РФ.

"Путин сказал беспрецедентную фразу за 20 лет управления Россией — Россия выступает за бесконфликтную политику. Мой диагноз, моя личная оценка — у России нет никаких потуг не только проводить полномасштабный конфликт, а даже как-нибудь долго выдерживать гонку вооружений", — считает советник украинской делегации в ТКГ.

Арестович не прогнозирует военного обострения в ближайшие 1,5 месяца. По его мнению это связано с тем, что в мае-июне проходят учения НАТО.

""Красный период" будет в конце августа-начале сентября, когда будет активная фаза российско-белорусских учений, тогда снова будут перебрасываться войска", — спрогнозировал Арестович.

Нынешнюю ситуацию он называет лишь визуальным созданием сильной позиции РФ накануне встречи с американским лидером Джо Байденом, а также попыткой надавить на Украину.

Напомним, эксперты пояснили, почему Путин умолчал о Донбассе и Украине во время послания. Прогнозы о том, что во время послания к Федеральному собранию в 2021 году президент Российской Федерации открыто обратится к так называемым "Л/ДНР", находящимся на оккупированной территории Украины, не оправдались.

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