Ренат Кузьмин: Украинская власть провоцирует Путина на первый шаг к войне, удерживая в заложниках Медведчука

Если вспомнить историю, то большие войны иногда начинались с мелких обид. А ведь обострение вокруг Украины началось после того, как украинская власть закрыла оппозиционные телеканалы и взяла под домашний арест председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Такое мнение высказал народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин, комментируя статью в американском еженедельном журнале Time, посвященную Украине, передает 112.ua.

Ренат Кузьмин - фото из открытых источников

Парламентарий считает, что украинская власть могла "взять в заложники" Медведчука для того, чтобы шантажировать Владимира Путина.

"Англосаксы открыто подстрекают власть к войне с Россией, одновременно выдавая ей оружие, боеприпасы, военных советников и кредиты на вооружение. Путин первым на Украину не нападет: ему нужен железобетонный повод для этого, соответствующий международному праву. Он ждет провокации Киева и готовится к войне", – написал Кузьмин в своем Telegram.

А украинские власти, по словам нардепа, несмотря на все подстрекательство Запада, не нападут, потому что понимают, что, начав первыми, войну проиграют.

"А призрачное НАТО воевать за нее с Россией не будет. Руководство Украины провоцирует Путина на первый шаг, чтобы в глазах мирового сообщества выглядеть жертвой агрессии и требовать военной помощи от НАТО, США, Британии и всех, кто еще готов воевать в Европе. Провоцирует всеми средствами, имеющимися в его распоряжении, включая и шантаж заложником Медведчуком. Отсюда и унизительный домашний арест, и новые обвинения, и санкции СНБО, и закрытие телеканалов, и ущемление русскоязычных, интересы которых защищает Медведчук", – уверен Ренат Кузьмин.

По его мнению, статья в американском еженедельном журнале Time, который посвятил обложку Украине и изобразил на ней человека в окопе с заголовком "Кризис, который может изменить Европу навсегда", определенно заслуживает внимания.

"Так называется статья Саймона Шустера, которая начинается с исторических параллелей: "…войны иногда начинаются из-за мелких обид. Убитый герцог. Разгневанный папа. Вера одинокого короля в то, что его соперники играют нечестно". После этих параллелей автор переходит к рассказу о дочери Медведчука (ее крестил Путин). В целом автор проводит мысль, что обострение вокруг Украины началось после того, как украинские власти закрыли телеканалы решением СНБО и взяли под домашний арест Медведчука", – подчеркнул Кузьмин.

И добавил, что "союзники Америки в Киеве решили жестко расправиться с Медведчуком" сразу после инаугурации Джо Байдена.

"Возникшее в результате противостояние возродило напряженность времен холодной войны и поставило Европу перед угрозой крупного военного конфликта" ‒ так оценивает происходящее Time.

Такой видит причину резкого обострения вокруг Украины и Ренат Кузьмин.

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