Разговор в 50 минут: почему Байден, вместо того, чтобы выслушать Путина – в ответ выставил свои условия

В преддверии Нового года президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как теперь может развиваться ситуация? Что значит сам факт того, что Байден принял предложение и Путина и этот переговоры таки состоялся? О чем в итоге договорились стороны? Ответы на эти вопросы нашлись у экспертов.

Джо Байден и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

США добились втягивания России в длительный и изнурительный дипломатический процесс

Дипломат и политический эксперт Вадим Трюхан в Facebook отмечает, если коротко охарактеризовать разговор Байден-Путин, то стороны: "остались при своих". Судя по опубликованным на сайтах Белого Дома и Кремля пресс-релизам, ни к чему существенному сегодня ночью президенты США и РФ не договорились. Как и прогнозировалось. Да оно и понятно.

"Ведь, во-первых, слишком высока цена ошибки или проявленной слабости для каждой из сторон. А, во-вторых, между позициями, которые были намеренно публично озвучены заранее, бездна. За 50 минут при таких предпосылках, прорывы, или какие-либо подвижки, не достигаются. И что же есть в сухом остатке? Немного, однако кое-что прочитать между строк можно. Первое. Цель разговора для Байдена – отговорить Путина от дальнейшего вторжения российских войск в Украину и дать детализацию последствий на случай, если тот его не услышит. В то же время россияне пытались выйти за рамки американской повестки дня и играть партию равной стороны с США, которая обсуждает стратегически значимые для всего мира вопросы. Второе. США добились втягивания России в длительный и изнурительный дипломатический процесс. Это то, чего хотел избежать лично Путин, ведь ему нужны были результаты, посредством удовлетворения Западом его болезненных фантазий, уже сейчас. Не просто так он инициировал этот разговор накануне Нового года", – отметил эксперт.

Вадим Трюхан обращает внимание и на третий аспект. Россия, пусть и косвенно, не впервые признала, что причиной нынешней фазы беспрецедентного напряжения в отношениях с США является именно "эскалация ситуации вокруг Украины". А кто находится вокруг Украины и является инициатором этой эскалации давно всем известно. Четвертый аспект – обе стороны окончательно открыли свои карты и выложили их на стол. Американцы не собираются вестись на шантаж россиян, которые, в свою очередь, готовы идти и на полный разрыв отношений с Западом, если их прихоти каким-то образом в ходе "дипломатического процесса" не будут восприняты.

"Россияне будут вынуждены продемонстрировать существенные результаты на земле, свидетельствующие об отводе их войск от границ с Украиной уже к началу переговоров с американцами, которые, как было подтверждено в ходе этого телефонного разговора, состоятся 9-10 января в Женеве. И это будет показателем того, услышали ли они последние предупреждения из уст первого лица США", – резюмировал дипломат.

Путину пришлось принять условия Байдена, иначе бы этот разговор не состоялся

Политический эксперт Виктор Бобыренко обращает внимание на другую сторону медали, а именно на организационные моменты в самих переговорах.

По словам политолога, в дипломатии – процедуры и детали значат очень многое. Вот в переговорах Байдена и Путина – кто играл первую скрипку – определяет в том числе и время. Разговор начался в 23:30 за Москвой. Разница во времени – 8 часов.

"То есть, уже сонный Путин ждал, пока мистер Байден после сытного обеда в Вашингтоне надумают с ним поговорить, рассказав, как нужно себя вести в кругу джентльменов. Без угроз союзникам и с уважением", – отметил эксперт.

Виктор Бобыренко рассказывает, в данном случае оптимальным для переговоров было бы время 9-10 утра. Когда в Вашингтоне утро, а в Москве конец рабочего дня. Но телефонный разговор состоялся не просто тогда, когда удобно обоим, а тогда, когда удобно Байдену. И чтобы показать, кто здесь главный.

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