Разговор в 50 минут: почему Байден, вместо того, чтобы выслушать Путина – в ответ выставил свои условия

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В преддверии Нового года президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как теперь может развиваться ситуация? Что значит сам факт того, что Байден принял предложение и Путина и этот переговоры таки состоялся? О чем в итоге договорились стороны? Ответы на эти вопросы нашлись у экспертов.
Джо Байден и Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Дипломат и политический эксперт Вадим Трюхан в Facebook отмечает, если коротко охарактеризовать разговор Байден-Путин, то стороны: "остались при своих". Судя по опубликованным на сайтах Белого Дома и Кремля пресс-релизам, ни к чему существенному сегодня ночью президенты США и РФ не договорились. Как и прогнозировалось. Да оно и понятно.
Вадим Трюхан обращает внимание и на третий аспект. Россия, пусть и косвенно, не впервые признала, что причиной нынешней фазы беспрецедентного напряжения в отношениях с США является именно "эскалация ситуации вокруг Украины". А кто находится вокруг Украины и является инициатором этой эскалации давно всем известно. Четвертый аспект – обе стороны окончательно открыли свои карты и выложили их на стол. Американцы не собираются вестись на шантаж россиян, которые, в свою очередь, готовы идти и на полный разрыв отношений с Западом, если их прихоти каким-то образом в ходе "дипломатического процесса" не будут восприняты.
Политический эксперт Виктор Бобыренко обращает внимание на другую сторону медали, а именно на организационные моменты в самих переговорах.
По словам политолога, в дипломатии – процедуры и детали значат очень многое. Вот в переговорах Байдена и Путина – кто играл первую скрипку – определяет в том числе и время. Разговор начался в 23:30 за Москвой. Разница во времени – 8 часов.
Виктор Бобыренко рассказывает, в данном случае оптимальным для переговоров было бы время 9-10 утра. Когда в Вашингтоне утро, а в Москве конец рабочего дня. Но телефонный разговор состоялся не просто тогда, когда удобно обоим, а тогда, когда удобно Байдену. И чтобы показать, кто здесь главный.
Читайте также на портале "Комментарии" — Байден пообещал Путину решительный ответ США в случае вторжения в Украину.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости