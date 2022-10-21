Разговор Остина с Шойгу: есть ли еще у США о чем говорить с Кремлем

Появилась информация, что 21 октября состоялся телефонный разговор между министром обороны РФ Шойгу и главой Пентагона Остином. Российская сторона сообщает, что обсудили актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию вокруг Украины. Комментарии решили выяснить у экспертов о чем говорит такое общение? Как отношения между РФ и США могут развиваться дальше?

Беседа Остина и Шойгу (фото из открытых источников)

Основное содержание с американской стороны было напомнить о недопустимости использования оружия массового поражения



Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, считает, что Остин призвал российскую сторону к немедленному прекращению огня и заявил о необходимости поддержки контактов.

"Понятно, что Россия пока не готова окончить войну. Вернее, она не прочь ее кончить, но на своих условиях. Которые, в свою очередь, неприемлемы для Украины. Поэтому думаю, что основное содержание с американской стороны было напомнить о недопустимости использования оружия массового поражения Россией", – отмечает эксперт.

По его словам, в последние месяцы и недели фокус был именно на этом вопросе – возможное использование такого оружия.

"Кроме того, думаю, что американцы подтвердили, что и дальше будут поддерживать Украину, причем делать это столько, сколько нужно", – констатирует Владимир Дубовик.

Кстати, именно это Остин заявил министру обороны Украины Резникову, с которым пообщался после разговора с Шойгу.

У каждой из сторон – своя стратегия



Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко размышляет так:

"Трудно сказать, о чем "вне протокола" говорили министры обороны США и РФ. Думаю, что поднимался и вопрос о ситуации в Херсонской области (в том числе в ракурсе заминирования россиянами Каховской ГЭС), и о недопустимости ядерного тактического ядерного удара, которым Кремль периодически угрожает Украине".

По мнению эксперта, очевидно, что пока администрация Белого дома в лице тех же президента Байдена и главы Госдепа Блинкена не поддерживают идею о признании России государством-спонсором терроризма.

"Хотя большинство депутатов (и я это знаю не понаслышке, потому что эту тему продвигаю, лоббирую) – за такое достаточно радикальное решение. Однако руководство США пока не хочет окончательно ломать переговорный мостик с Россией. Ведь если она будет признана государством-спонсором терроризма, то все дипломатические контакты будут практически невозможны. Похоже, в Белом доме не исключили окончательно дипломатический способ урегулирования конфликта", – объясняет Екатерина Одарченко.

Она отмечает, что каждой из сторон – своя стратегия. Россия должна завалить Украину трупами, в том числе своих солдат, которых Кремль не ценил и не ценит. США – оказывать нашей стране поддержку, в том числе военной техникой, деньгами, разведданными, санкциями против РФ, чтоб дать отпор русской злости.

"В Штатах – достаточно оптимистичные прогнозы относительно быстрого освобождения Херсона, а также возвращения Донбасса и Крыма в лоно Украины в течение двух лет, – уверяет эксперт. – Думаю, россияне тоже это понимают, как и то, что дальнейшее давление санкций окончательно уничтожит их экономику".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Россия готовится взорвать дамбу Каховской ГЭС.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!