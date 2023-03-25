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Рашизм не пройдет: Северная Европа создает единый воздушный флот

Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания подписали декларацию

сегодня, 20:03
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Автор:

Константин Куликов

Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания подписали декларацию о создании единой северной ПВО и намерении использовать свои истребители как единый флот. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на The Guardian.

Рашизм не пройдет: Северная Европа создает единый воздушный флот

Скандинави проти агресивної Росії

"Движение по интеграции военно-воздушных сил было вызвано вторжением России в Украину. Конечная цель состоит в том, чтобы иметь возможность беспрепятственно действовать вместе как одна сила, разработав скандинавскую концепцию совместных воздушных операций на основе уже известной методологии НАТО. Наш объединенный флот сравним с крупной европейской страной", — заявил командующий ВВС Дании генерал-майор Ян Дам.


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Тем временем, Россия обстреляла еще два украинских города — Часов Яр и Торецк. В результате этого есть жертвы.

Эрдоган позвонил Путину, чтобы обсудить, в том числе, вопросы войны в Украине.

"Как стало известно, во время телефонного разговора лидеры обсудили шаги по улучшению турецко-российских отношений и развитию событий по поводу российско-украинской войны. Эрдоган заявил, что Турция придает важное значение скорейшему завершению конфликта между Россией и Украиной путем переговоров", — передают турецкие СМИ. 

Кроме того, стало известно, почему РФ начала активнее применять авиабомбы. Россияне могут сбрасывать свои планирующие авиабомбы на расстоянии 50 и более километров, не доходя до нашей границы. Поэтому Украина должна иметь средства, чтобы поражать самолеты, которые выпускают эти бомбы. 

"Это новые вызовы и угрозы для нас. Как видим, в этой войне все больше и больше появляется новейшее вооружение, которое начинает активно применяться. Это и дроны-камикадзе, и многое другое. Что такое авиационные бомбы, мы уже хорошо видели и в Изюме и в Мариуполе", — отметил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.



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