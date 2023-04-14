Рашизм не планирует останавливаться в Украине

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Моесеенко Валентина
Россия не планирует останавливаться на Украине, она хочет воевать со всей Европой, – объясняет Центр стратегических коммуникаций (ЦСК), пишут "Комментарии".
Кремль вслух говорит, что борется со всем Западом и США
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Российские граждане продолжают приучать ненавидеть весь демократический мир и готовят к открытому вооруженному противостоянию с ним.
Принятие в РФ изменений в законодательство о мобилизации свидетельствует о том, что Кремль готов отправить на войну еще сотни тысяч российских граждан.
Чтобы остановить российскую агрессию против Европы Украина нуждается в более современном оружии от партнеров. Следовательно, рашизм можно остановить под Бахмутом, Авдеевкой и Угледаром уже сейчас.
Напомним, "Комментарии" писали, что серия "ливней" секретных документов Пентагона выглядит подготовкой украинцев к чему-то. Очень нетипично выглядит и публичная позиция США, достаточно быстро признавших "слив".
Как писали ранее "Комментарии", авторитарные режимы России, Китая и Ирана пытаются навязать свою повестку дня и изменить нынешнюю международную повестку.
Читайте также на страницах "Комментариев" — стала известна потенциальная повестка дня "Рамштайна-11".
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