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Рашизм не планирует останавливаться в Украине

Принятие в РФ изменений в мобилизацию свидетельствует, что Кремль готов отправить на войну еще сотни тысяч армейцев и идти дальше

сегодня, 17:57
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Автор:

Моесеенко Валентина

Россия не планирует останавливаться на Украине, она хочет воевать со всей Европой, – объясняет Центр стратегических коммуникаций (ЦСК), пишут "Комментарии".

Рашизм не планирует останавливаться в Украине

Кремль вслух говорит, что борется со всем Западом и США


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Путин ведет войну за возвращение советской зоны влияния в Европе и мире. Недаром в преддверии полномасштабного вторжения российская дипломатия требовала от НАТО отката на позиции до 1997 года, говорят в Центре. — Российская пропаганда постоянно подчеркивает, что ведет войну против всего Запада".

Российские граждане продолжают приучать ненавидеть весь демократический мир и готовят к открытому вооруженному противостоянию с ним.

Принятие в РФ изменений в законодательство о мобилизации свидетельствует о том, что Кремль готов отправить на войну еще сотни тысяч российских граждан.

" Россия, как страна-агрессорка и террористка, понимает только язык силы. Уступки Москве могут привести к дальнейшим войнам, которые будут вестись не только Россией, но и другими авторитарными и тоталитарными государствами", – объясняют в ЦСК.

Чтобы остановить российскую агрессию против Европы Украина нуждается в более современном оружии от партнеров. Следовательно, рашизм можно остановить под Бахмутом, Авдеевкой и Угледаром уже сейчас.

Напомним, "Комментарии" писали, что серия "ливней" секретных документов Пентагона выглядит подготовкой украинцев к чему-то. Очень нетипично выглядит и публичная позиция США, достаточно быстро признавших "слив".

Как писали ранее "Комментарии", авторитарные режимы России, Китая и Ирана пытаются навязать свою повестку дня и изменить нынешнюю международную повестку.

Читайте также на страницах "Комментариев" — стала известна потенциальная повестка дня "Рамштайна-11".



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Источник: https://www.facebook.com/StratcomCentreUA/posts/pfbid02tuqYS3imrcVNYPScEGV4kjobrp8n27C6daKzohsPb2ZNRoTeTutCZcZZL2GrUnnal?__cft__[0]=AZVPh3irrq7P8zD5s4r7ksXKUl0KomOp3OTP3JuoWh0QHSfoW4b_4vVtXLAwSc0VZKPV_FDQ6nwk_amRVNGOGJBXgJsy179nnaxkQHd0hugqzuFX3tBZIXoInCk
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