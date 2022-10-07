Рада призвала мир к созданию трибунала по преступлениям РФ против Украины

Украинские парламентарии приняли постановление об обращении к Организации объединенных наций (ООН), а также парламентам и правительствам стран, входящих в ЕС и Совет Европы, относительно создания спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины. Об этом, как передает издание "Комментарии", объявил в своем телеграм-канале нардеп Ярослав Железняк.

Верховная Рада. Фото из открытых источников





По его словам, за соответствующее решение проголосовали 283 нардепа. В тексте постановления говорится, что Рада призывает иностранные государства активизировать усилия для оказания полной поддержки учреждения такого трибунала путем принятия соответствующих нормативно-правовых актов и обеспечения участия в его работе, полного сотрудничества с будущим спецтрибуналом, выделения максимально возможных человеческих и финансовых ресурсов для его деятельности.





Также, по словам Железняка, депутаты Рады приняли еще одно обращение к международному сообществу, в котором признали Курильские острова японской территорией, которая находится под оккупацией России. В нем нардепы призвали мир приложить усилия для оформления международного статуса этих территорий. За принятие постановления проголосовали 287 парламентариев.





Курильские острова, напомним, присоединил к себе СССР после окончания Второй мировой войны. В Токио эти территории считают оккупированными.





Ранее издание "Комментарии" писало о том, что мобилизованные россияне начали массово пропадать на фронте. Соответствующее заявление было сделано во время разговора одного из оккупантов с женой, звонок перехватили в ГУР Минобороны Украины.

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