Работает ли Украина над возвращением беженцев: что сказали в правительстве

Украина обсуждает с Европейским Союзом возможность возвращения украинских беженцев. При этом официальный Киев не настаивает, чтобы правительства европейских стран сокращали помощь украинским беглецам от войны. Об этом, отвечая на вопрос, действительно ли Киев давит на ЕС для возвращения беженцев, заявила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

В правительстве прокомментировали вопрос возвращения украинских беженцев. Фото из открытых источников

Министр сообщила, что Киев ведет дискуссии с ЕС по вопросу возвращения украинцев, однако не оказывает давления на партнеров и не настаивает на сокращении финансирования для беженцев.

"Это очень сложный вопрос. Здесь нельзя обойтись призывами. Однозначно не является прямой позицией Украины то, что украинцы должны возвращаться назад, а потому должно сокращаться помощь для них. Совершенно нет", — заявила Ольга Стефанишина.

Она добавила, что никакие решения не приняты, поскольку "дискуссия продолжается".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, руководителя ГУР Кирилла Буданова, председателя СБУ Василия Малюка и начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталы о ситуации с падением российского военно-транспортного самолета Ил-76 и обмене пленными. Президент также дал поручение министру иностранных дел Дмитрию Кулебе проинформировать партнеров о имеющихся данных у Украины о падении Ил-76.

"Комментарии" также сообщали, что российские оккупанты продолжают привлекать к войне против Украины наемников из всех стран мира, чтобы иметь возможность продолжать свою захватническую политику. На временно оккупированных территориях Донецкой области замечены наемники из Малайзии, сопровождаемые переводчиком и бывшими "вагнеровцами".