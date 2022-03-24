Пятерка определена: Кулеба рассказал с кем Киев ведет переговоры о гарантиях безопасности

Украина находится в постоянных переговорах с США, Британией, Германией, Францией и Турцией, обсуждая предоставление гарантий своей безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью испанскому изданию "El Pais", которое цитирует агентство "УНИАН".

Дмитрий Кулеба. Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы

Министр отметил, на переговорах российская сторона выставляет Украине нереальные требования. При этом Киев в своих требованиях просит всего три пункта – гарантии безопасности, признание территориальной целостности в пределах Крыма и Донбасса, и боевых действий, а также вывод оккупационных войск.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, Украина хочет получить гарантии безопасности не только от Москвы, но и от других стран Запада. К такому требованию у России на сегодняшний день нет претензий.

Украинский дипломат объяснил, что он подразумевает под гарантиями безопасности. На примере Испании Кулеба отметил, если сегодня кто-то пойдет войной на Испанию, то все остальные страны НАТО будут обязаны ее защитить, потому что будет задействована статья 5. Украина хочет иметь что-то подобное. То есть, если на Украину кто-то нападет, то Киев может рассчитывать на то, что он получить поддержку от гарантов в видео вооружения, а также ввода санкций против страны-агрессора.

Что касается стран США, Великобритании, Германии, Франции и Турции, с которыми Украина активно ведет переговоры относительно того, чтобы получить такие гарантии безопасности, то пока что они такую идею поддерживают и не выступают против.

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