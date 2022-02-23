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Пьяный российский "десантник" заявил, что будет воевать на Донбассе, чтобы погасить судимость (ВИДЕО)

Мужчина заявил, что Россия "наградит" его за войну на Донбассе

сегодня, 17:45
Автор:

Лиля Воробьева
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Гражданин РФ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в видеоролике, размещенном в сети, сказал, что собирается воевать с украинцами на Донбассе. Потому что ему погасят судимость. Этот видео сюжет обнародовал Telegram-канал "Всевидящее Глаз".

Пьяный российский "десантник" заявил, что будет воевать на Донбассе, чтобы погасить судимость (ВИДЕО)

Мужчина рассказал, что ему пообещали (фото из открытых источников)

Герой из видеоролика очень уж перебрал алкоголя. Он показал фоловерам свою форму десантника, тельняшку и берет и говорил, что будет "убивать укров".

Затем он проговорился, что РФ "поощряет" таких, как он до войны, ведь дала  обещание, что имеющаяся у него судимость будет погашена.

"Вот мне дали рюкзак из военкомата, завтра уезжаю. Укропы, ждите меня, ждите российского десанта! Мне пообещали, что погасят судимость, буду с вами воевать", – невнятно сказал российский солдат, адресуя свои слова украинским защитникам.

При этом, большинство жителей, посмотревших видео, иронически комментируют зажигательную речь такого "десантника". В одном из комментариев задали вопрос, как человеку, имеющему судимость, доверяют оружие и отправляют воевать. Но герой видеоролика задал свой вопрос:

"А ты что не знаешь, что призыв идет? Судимый, не судимый... вот и меня призвали", — написал этот "защитник".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что возле Ростова в грязи застряли российские танки. Российские танкисты из подразделения ВС России на территории Ростовской области забуксовали в местной грязи. Хотя страна-агрессор хвастается своей всесильной армией и крепкой боевой техникой – на самом деле это совсем не так. Видеоролик с российскими танками, буксующими в грязи грунтовых дорог, разместил Сергей Мельничук на своей странице в сети.



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Источник: https://t.me/c/1307866449/3287
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