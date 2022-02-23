Пьяный российский "десантник" заявил, что будет воевать на Донбассе, чтобы погасить судимость (ВИДЕО)

Гражданин РФ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в видеоролике, размещенном в сети, сказал, что собирается воевать с украинцами на Донбассе. Потому что ему погасят судимость. Этот видео сюжет обнародовал Telegram-канал "Всевидящее Глаз".

Мужчина рассказал, что ему пообещали (фото из открытых источников)

Герой из видеоролика очень уж перебрал алкоголя. Он показал фоловерам свою форму десантника, тельняшку и берет и говорил, что будет "убивать укров".

Затем он проговорился, что РФ "поощряет" таких, как он до войны, ведь дала обещание, что имеющаяся у него судимость будет погашена.

"Вот мне дали рюкзак из военкомата, завтра уезжаю. Укропы, ждите меня, ждите российского десанта! Мне пообещали, что погасят судимость, буду с вами воевать", – невнятно сказал российский солдат, адресуя свои слова украинским защитникам.

При этом, большинство жителей, посмотревших видео, иронически комментируют зажигательную речь такого "десантника". В одном из комментариев задали вопрос, как человеку, имеющему судимость, доверяют оружие и отправляют воевать. Но герой видеоролика задал свой вопрос:

"А ты что не знаешь, что призыв идет? Судимый, не судимый... вот и меня призвали", — написал этот "защитник".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что возле Ростова в грязи застряли российские танки. Российские танкисты из подразделения ВС России на территории Ростовской области забуксовали в местной грязи. Хотя страна-агрессор хвастается своей всесильной армией и крепкой боевой техникой – на самом деле это совсем не так. Видеоролик с российскими танками, буксующими в грязи грунтовых дорог, разместил Сергей Мельничук на своей странице в сети.





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