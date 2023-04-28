Путину запретили въезд в одну из стран Европы

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан запретил Путину въезд в Молдову. Он пообещал "закрыть рты всем, кто пропагандирует и сеет войну". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на DW.

Молдова

Как сообщил Речан, в Молдове есть черный список граждан РФ, которые не смогут попасть в страну, при этом, по его словам, некоторые должностные лица узнают о том, что они включены в него, лишь при попытке въезда в Молдову. Речан пообещал когда-нибудь обнародовать черный список.

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"В какой-то момент мы сделаем публичный список, на данный момент достаточно того механизма, который работает сегодня. Не знаю, нужно ли тратить ресурсы государства на составление публичного списка", — пояснил он. Дорин Речан отметил, что "никто, из тех, кто не должен был въехать в страну, не въехал". "Всем тем, кто пропагандирует и сеет войну, мы закроем рты", — пообещал молдавский премьер.



Напомним, Международный уголовный суд в Гааге (МУС) 17 марта выдал ордер на арест Путина. Против российского президента были выдвинуты обвинения в военном преступлении — незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию в ходе вторжения России на Украину. Путин стал третьим действующим главой государства и первым из постоянных членов Совета Безопасности ООН, ареста которого потребовал МУС. До него Международный уголовный суд выдвигал обвинения против президента Судана Омара аль-Башира и правителя Ливии Муаммара Каддафи. Россия не является участницей Римского статута и не признает правомочности МУС. В то же время страны-участницы статута обязаны выполнить решение суда, в случае если Путин окажется на их территории, и арестовать его. Германия уже пообещала сделать это.

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