Путину не о чем говорить с Зеленским, пока Киев преследует Медведчука, - Коммерасант

BTC/USD
33625.13
ETH/USD
2122.75
LTC/USD
136.80
USD/UAH
27.50
EUR/UAH
32.60
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Станислав Молчанов
Президенту России Владимиру Путину не о чем говорить со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, пока украинские власти продолжают преследование председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом говорится в статье издания "Коммерсант", пишет 112ua.
Владимир Путин - фото из открытых источников
Кроме того, президент России отметил, что считает украинский народ дружественным:
"Я уже много раз говорил об этом, могу повторить еще раз: я считаю, что украинцы и русские — это вообще один народ", — заявил Путин.
"Знаете что, везде хватает людей, которые придерживаются националистических взглядов — у нас такие есть, и в Украине такие есть,— добавил президент.— Они действуют от чистого сердца, но не от большого ума", — подчеркнул президент РФ.
Российский лидер задал риторический вопрос, касающийся того, зачем встречаться с Зеленским, если в Украине вводится тотальная цензура, а оппозиция и ее лидер Виктор Медведчук подвергаются преследованиям.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости
Ігор
сегодня, 15:49
Суперечка корумпованих паханів тоталітарних країн з безправним, позбавленим перспектив, населенням набирає обертів.