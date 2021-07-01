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Путину не о чем говорить с Зеленским, пока Киев преследует Медведчука, - Коммерасант

По мнению президента РФ, лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук является украинским националистом

сегодня, 16:43
Автор:

Станислав Молчанов

Президенту России Владимиру Путину не о чем говорить со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, пока украинские власти продолжают преследование председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом говорится в статье издания "Коммерсант", пишет 112ua.

Путину не о чем говорить с Зеленским, пока Киев преследует Медведчука, - Коммерасант

Владимир Путин - фото из открытых источников

Кроме того, президент России отметил, что считает  украинский народ дружественным:

"Я уже много раз говорил об этом, могу повторить еще раз: я считаю, что украинцы и русские — это вообще один народ", — заявил Путин.

"Знаете что, везде хватает людей, которые придерживаются националистических взглядов — у нас такие есть, и в Украине такие есть,— добавил президент.— Они действуют от чистого сердца, но не от большого ума", — подчеркнул президент РФ.

Российский лидер задал риторический вопрос, касающийся того, зачем встречаться с Зеленским, если в Украине вводится тотальная цензура, а оппозиция и ее лидер Виктор Медведчук подвергаются преследованиям. 

"Виктора Медведчука, который на самом деле, на мой взгляд, является украинским националистом,— говорил президент России,— взяли заперли в преддверии избирательной кампании дома, браслет надели. Принимаются решения абсолютно незаконные и неконституционные!.. Что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и в Париже… Ну и о чем разговаривать? Тем не менее я не отказываюсь от встреч подобного рода, надо только понять, о чем говорить", — заявил Путин.




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Источник: https://112ua.tv/politika/kommersant-putinu-ne-o-chem-govorit-s-zelenskim-poka-kiev-presleduet-medvedchuka-582810.html
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