Путина беспокоит ситуация с арестованным Медведчуком, — российский журналист

Российского президента Владимира Путина очень беспокоит ситуация с арестованным председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком. Об этом пишет известный российский журналист, специальный корреспондент издания "КоммерсантЪ" Андрей Колесников, анализируя встречу Путина с экспертами клуба "Валдай" 21 октября.

Владимир Путин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

"Очевидно, что господина Путина очень беспокоит ситуация с арестованным Виктором Медведчуком. Он не может вызволить его, тем не менее намерен. И видимо, пойдет до конца. А чей это будет конец, проверится экспериментальным путем", – отмечает журналист.

Он также процитировал Путина, заявившего, что под маркой учебных центров можно разместить все что угодно: "Я знаю соответствующие конституционные положения Украины. Но учебные центры никто не запрещает иметь. А под маркой учебных центров можно все что угодно разместить. Как я уже говорил, это было, тоже публично звучало: завтра под Харьковом ракеты появятся – что нам делать-то с этим? Не мы же туда лезем со своими ракетами – к нам под нос их засовывают. Конечно, это проблема!"

"Он имел в виду, что и нам придется их под нос засовывать. Если не это называется гонкой вооружений, тогда что?" – добавил Колесников.

Ранее Путин заявил, что Медведчука пытаются привлечь за открытую политическую позицию, которая направлена на стабилизацию обстановки в стране. Он отметил, что Медведчук подвергается преследованиям в Украине не за госизмену, которую ему вменяют в вину, а за открытую политическую позицию.

"Медведчука пытаются привлечь к уголовной ответственности за государственную измену. За что? Он украл какие-то секреты, тайно их передал? Нет. А за что? За его открытую политическую позицию, направленную на стабилизацию внутриполитической ситуации в стране и выстраивание отношений с соседями, которые важны для самой Украины", — сказал Путин.

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