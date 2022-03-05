Путин заявил, что попытки закрыть небо над Украиной будут считаться участием в войне

Глава России Владимир Путин выразил угрозу государствам за инициативу создать безполётною зону над украинской территорией. Он отметил, что Россия будет расценивать такую их позицию, как участие в военных действиях. Об этом информирует РБК-Украина, ссылаясь на российское медиа ТАСС.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Как отметил российский президент, Россия будет рассматривать такие посторонние попытки других государств об установлении бесполетной зоны над украинской территорией как то, что они участвуют в военных действиях.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что заграничные партнеры не закрывают небо над Украиной. В очередном обращении к НАТО президент открыто заявил, что нежелание Альянса закрывать небо над Украиной дало зеленый свет последующей бомбардировке войсками Российской Федерации территории нашего государства. И предупредил Запад: "Все люди, погибшие с этого дня, погибнут также и из-за вас! Из-за вашей слабости". Эксперты оценили для издания "Комментарии" вероятность того, что Запад все же начнет действовать более решительно. Политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга Berta Communications Тарас Березовец напоминает, что Запад поначалу не обещал закрывать воздушное пространство над Украиной. По мнению Тараса Березовца, не вступая в прямую "зарубу" из РФ, Альянс мог бы все же более эффективно помочь Украине. Эксперт Украинского института политики Валентин Гайдай также считает, что мотивы НАТО, который не желает закрывать небо над нашей страной, понятны. Он также акцентирует внимание на том, что Запад сразу дистанцировался от возможного прямого участия в конфликте между РФ и Украиной. И США и НАТО предупредили, что своих контингентов сюда никто не будет направлять.
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байден
сегодня, 09:00
жаль Путин добрый и не разрешает пока бомбить западную украину, а стоило бы с нее начать
Александр
5 марта 2022, 19:11
А що, до цього він ім не погрожував?: за введення економічних санкцій, за відмову від повернення НАТО на рубежі 1997 р., за поміч Україні озброєнням. Західний світ уже в "горячій" стадії війни, якщо не дітяти, будуть в "пекельній". Розповідайте своїм громодянам про Голодомор, ГУЛАГ, Угорщину, Чехословатчину, Ічкерію (Грозний, Ханкала, Чернокозово), дії ЧВК Россії в Африці та на Блиському сході, "Підвал" у Донецьку, можн тоді вони зрозуміють, що жахатися буде дорожче. Спільнота Західного світу повина вплинути на своїх керманичів, поміч Україні, це єдиний віхід зупинити Путіна па його посіпак. Нтароди Росії повинні теж отямитись від жаху, зараз є нагода вийти на Свободу, та жити своїми: розумом, культурою, вірою. Слава Україні !!! Це гасло вже світового значення.