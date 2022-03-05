Путин заявил, что попытки закрыть небо над Украиной будут считаться участием в войне

Глава России Владимир Путин выразил угрозу государствам за инициативу создать безполётною зону над украинской территорией. Он отметил, что Россия будет расценивать такую их позицию, как участие в военных действиях. Об этом информирует РБК-Украина, ссылаясь на российское медиа ТАСС.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Как отметил российский президент, Россия будет рассматривать такие посторонние попытки других государств об установлении бесполетной зоны над украинской территорией как то, что они участвуют в военных действиях.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что з аграничные партнеры не закрывают небо над Украиной. В очередном обращении к НАТО президент открыто заявил, что нежелание Альянса закрывать небо над Украиной дало зеленый свет последующей бомбардировке войсками Российской Федерации территории нашего государства. И предупредил Запад: "Все люди, погибшие с этого дня, погибнут также и из-за вас! Из-за вашей слабости". Эксперты оценили для издания "Комментарии" вероятность того, что Запад все же начнет действовать более решительно. Политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга Berta Communications Тарас Березовец напоминает, что Запад поначалу не обещал закрывать воздушное пространство над Украиной. По мнению Тараса Березовца, не вступая в прямую "зарубу" из РФ, Альянс мог бы все же более эффективно помочь Украине. Эксперт Украинского института политики Валентин Гайдай также считает, что мотивы НАТО, который не желает закрывать небо над нашей страной, понятны. Он также акцентирует внимание на том, что Запад сразу дистанцировался от возможного прямого участия в конфликте между РФ и Украиной. И США и НАТО предупредили, что своих контингентов сюда никто не будет направлять.

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