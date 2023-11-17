Путин рассказал, что Россия будет делать с "окном в Европу"

Закрывать "окно в Европу", прорубленное Петром І, в России не будут, но могут его немного "прикрыть", если "будет дуть". Об этом, как сообщают "Комментарии" заявил глава РФ Владимир Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного культурного форума, отвечая на вопрос.

Путин

- Когда дует, можно и прикрыть, чтобы не простудиться, — заявил Путин. — Но у нас хорошая погода... Мы не хотим ни с кем рвать отношения, мы этого и не делаем. Мы ж ничего не захлопываем — не закрываем ни двери, ни форточки, ни окна. Если кто-то решил отгородиться, то это их дело, они сами себя обкрадывают. Как можно запретить Чайковского, Шостаковича, Глинку?

Хозяин Кремля, который активно использует в своих речах антизападный нарратив, стал заявлять, что Россия находится в конфликте не с Европой, а с европейскими элитами. Последние, по мнению Путина, отстаивают интересы "Северной Америки". Кроме того, президент РФ заявил, что славянская и русская культура являются "неотъемлемой частью" европейской и мировой культуры и посетовал, что на Западе сейчас пытаются их "отменить".

Напомним, что ранее Путин сравнивал роль Золотой Орды и Запада в истории России. По его мнению, Орда проявляла жестокость к России, но не пыталась ее ассимилировать, а Запад пытался поменять ее культурно. Поэтому, по мнению Путина, Запад более опасный для России.

Тем временем, стало известно, что мешает продвигаться ВСУ на левобережье Херсонщины. Украинские военнослужащие столкнулись на левом берегу Днепра с двумя значительными препятствиями.

Франция включилась в переговоры: с кем Макрон договаривается об оружии для Украины. Франция пытается уговорить Швейцарию на реэкспорт оружия для Украины.

А в Кремле обеспокоены будущей поставкой F-16 Украине.



