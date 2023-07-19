Путин прокомментировал выход РФ из зерновой сделки: российское зерно заместит украинское

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал сегодня выход РФ из зерновой сделки, реализация которой позволяла доставлять украинское зерно в нуждающиеся регионы мира, прежде всего, в Северную и Восточную Африку и Ближний Восток. Об этом сообщают "Комментарии".

Путин хочет вытеснить украинское зерно

"Наша страна способна заместить украинское зерно, как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, — заявил Путин. — Тем более, что в этом году у нас, как доложил министр, ожидается вновь рекордный урожай. С учетом всех факторов, о которых я сегодня сказал, продолжение зерновой сделки, в том виде, в котором она существовала, потеряло всякий смысл. Вот почему мы возразили против дальнейшего продления этой так называемой сделки, начиная с 18 июля ее реализация была завершена".

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Кроме того, Путин допустил возвращение РФ в зерновое соглашение или в его аналог, но при одном условии.

"Мы не против самой сделки, как таковой, тем более учитывая ее значение для глобального рынка продовольствия, для многих государств мира. И, безусловно, рассмотрим возможность вернуться в нее. Но только при одном условии: если будут в полном объеме учтены, а главное — реализованы, именно реализованы, все без исключения ранее согласованные принципы участия России в этой сделке", — заявил Путин.

Среди условий участия РФ называлось переподключение "Россельхозбанка" к системе международных расчетов SWIFT и допуск на международный рынок российского аммиака.

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