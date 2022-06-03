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Путин предложил вывозить зерно из Украины через Белоруссию, но назвал условие

Путин сказал, что для транспортировки зерна из Минска нужно снять международные санкции

сегодня, 21:50
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава Кремля считает, что украинское зерно можно вывозить через территорию Беларуси, но для этого надо снять со страны санкции. Об этом Путин заявил в программе "Москва. Кремль. Путин".

Путин предложил вывозить зерно из Украины через Белоруссию, но назвал условие

владимир путин (фото из открытых источников)

Путин сказал, что вывозить зерно через территорию Беларуси – это самый дешевый и самый легкий способ, но надо снять санкции.

"Самый простой способ вывезти зерно из Украины — через Беларусь. Потому что оттуда сразу в порты Прибалтики, в Балтийское море и дальше в любую точку планеты. Но для этого нужно снимать санкции с Белоруссии", — предложил Путин.

Известно, что Украина не собирается транспортировать свое зерно через территорию Беларуси, ведь с первых дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины территорию этой страны путин использует для наступления ракетных атак и обстрелов украинских городов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что лидер Африканского Союза на встрече с Путиным обвинил Запад . Во время встречи с Путиным президент Сенегала и лидер Африканского Союза Маки Салл обвинил Запад в отсутствии доступа Африки к зерну. По мнению Маки Салла, этому способствовали западные санкции. Лидер Африканского Союза напомнил путину о кризисе из-за отсутствия поставок зерновых из Украины. И намекнул, что многие африканские страны поддержали Кремль в войне с Украиной.

Также "Комментарии" сообщали о том, что страна, которая поддерживает Украину в войне, оказалась среди покупающих зерно украденное Россией. Украинский дипломат также публично обратился к власти в Турции, чтобы там способствовала скорейшему расследованию – кто дал разрешение, чтобы Россия могла поставлять украденное в Украине зерно в другие страны транзитом, пользуясь турецкими морскими водами.


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