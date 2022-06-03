Глава Кремля считает, что украинское зерно можно вывозить через территорию Беларуси, но для этого надо снять со страны санкции. Об этом Путин заявил в программе "Москва. Кремль. Путин". владимир путин (фото из открытых источников) Путин сказал, что вывозить зерно через территорию Беларуси – это самый дешевый и самый легкий способ, но надо снять санкции.

"Самый простой способ вывезти зерно из Украины — через Беларусь. Потому что оттуда сразу в порты Прибалтики, в Балтийское море и дальше в любую точку планеты. Но для этого нужно снимать санкции с Белоруссии", — предложил Путин. Известно, что Украина не собирается транспортировать свое зерно через территорию Беларуси, ведь с первых дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины территорию этой страны путин использует для наступления ракетных атак и обстрелов украинских городов. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что лидер Африканского Союза на встрече с Путиным обвинил Запад . Во время встречи с Путиным президент Сенегала и лидер Африканского Союза Маки Салл обвинил Запад в отсутствии доступа Африки к зерну. По мнению Маки Салла, этому способствовали западные санкции. Лидер Африканского Союза напомнил путину о кризисе из-за отсутствия поставок зерновых из Украины. И намекнул, что многие африканские страны поддержали Кремль в войне с Украиной. Также "Комментарии" сообщали о том, что страна, которая поддерживает Украину в войне, Также "Комментарии" сообщали о том, что страна, которая поддерживает Украину в войне, оказалась среди покупающих зерно украденное Россией. Украинский дипломат также публично обратился к власти в Турции, чтобы там способствовала скорейшему расследованию – кто дал разрешение, чтобы Россия могла поставлять украденное в Украине зерно в другие страны транзитом, пользуясь турецкими морскими водами.

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