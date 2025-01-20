logo

BTC/USD

103646.81

ETH/USD

3332.73

LTC/USD

119.82

USD/UAH

42.70

EUR/UAH

44.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Путин предчувствует боль: что не так с его поздравлением Трампу (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин предчувствует боль: что не так с его поздравлением Трампу (ВИДЕО)

Новому президенту США, в отличие от Байдена, нужны трофеи и победы, поэтому российскому правителю не поздоровится, полагает Невзоров

сегодня, 21:49
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Николай Лисицын

Лицо российского правителя Владимира Путина во время оглашения его поздравлений 47-му президенту США Дональду Трампу выдает скрытую тревогу диктатора. При всех словах и надеждах глава Кремля чувствует, что теперь Белый дом реально может его обидеть, поскольку Трамп — это не травоядный и осторожный Джо Байден. Такое мнение выразил получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров.

Путин предчувствует боль: что не так с его поздравлением Трампу (ВИДЕО)

Владимир Путин в ожидании Трампа. Фото: пресс-служба Кремля

"Стараясь попасть в число первых поздравителей, не дожидаясь отмашки — Путин уже навилял хвостиком. Путин вилял усердно, но рожицу отрегулировать так и не сумел: был кисл и скукожен. Чекистское чутье его не подводит, он предчувствует боль, ибо на смену Байдену пришел пахан, который неизбежно, при любом раскладе повозит Путина мордой по столу и оторвет, как минимум, одно ухо", — высказался Невзоров.

По мнению публициста, Байден, в отношении Путина "демонстрировал брезгливость", но на "личный поединок с обнаглевшим кремлевцем" не шел.

"Трамп — это другая песня. Ему нужны трофеи своих побед. Поэтому скальп Путина ненадолго задержится на голове московского вурдалака. Возможно, Трамп его снимет ласково, но путинский политический скальп слишком лакомый трофей, чтобы оставить его на Вовином черепе. Это именно то, чем Трамп обязательно должен помахать с трибуны конгресса", — написал он.

Публицист допускает, что Путин попытается сопротивляться, но тогда история примет совсем другой оборот.

"Так или иначе, события раскаляются. По всей вероятности, Трамповы вердикты будут болезненны и для Украины и для упыря (Путина)", — спрогнозировал Невзоров.


"Комментарии" писали, что незадолго до инаугурации Путин поздравил Трампа. В том числе он обрисовал, как видит решение по Украине. По мнению правителя РФ, необходимо "не краткое перемирие, ни какая-то передышка" для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе "законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Он утонил, что Кремль при этом будет "бороться за интересы России, за интересы российского народа".

Как отмечал портал "Комментарии", Трамп, обещавший закончить за один день (сначала после своего избрания, потом — инаугурации) войну в Украине, не упомянул ее в перечне приоритетных тем, которым он посвятит первую неделю в Белом доме. Во время своей инаугурационной речи 20 января вступивший в свои права 47-й президент США также ни разу не упомянул Украину



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/nevzorovtv/24648
Теги:

Новости

Все новости