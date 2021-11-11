Путин пожаловался Меркель на Украину и НАТО: о чем говорили политики

Глава РФ Владимир Путин 11 ноября имел телефонный разговор с немецким канцлером Ангелой Меркель. Руководители двух великих стран во второй раз общаются между собой в течение нескольких последних дней. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Президент России, общаясь с немецкой коллегой, выразил жалобу на деструктивные политические методы украинской власти, которая открыто использует силовые составляющие в своих действиях. В частности, в нарушение заключенных минских соглашений, применила в зоне военного конфликта на Донбассе ударные беспилотные аппараты.

Глава Кремля выразил свое мнение о том, что американские войска и другие страны-участницы НАТО усилили в Черноморском регионе свою провокационную активность. Она дестабилизирующая и носит выраженный агрессивный характер.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин руками Лукашенко угрожает устроить Европе холодную зиму . Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит по магистральному газопроводу Ямал – Европа в случае, если ЕС решит закрыть границы на фоне миграционного кризиса. Кто точно в проигрыше, кто в выигрыше от происходящего? Как могут события развиваться дальше? Политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан отмечает, что гибридная атака Кремля на Европу выходит на новый этап. По его мнению, на фоне подготовки пятого пакета санкций против нынешних властей Беларуси, который будет утвержден 15 ноября, такой демарш Лукашенко выглядит как игра ва-банк. В дальнейшем, уверен эксперт, ставки будут расти. Не исключена и возможность реальных столкновений на границе, спровоцированных новыми прорывами мигрантов.

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