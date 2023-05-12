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"Путин поймал Грузию в капкан": мнение эксперта

Грузия вынуждена делать сложный для себя выбор

сегодня, 21:13
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Автор:

Константин Куликов

Своим односторонним решением о возобновлении авиасообщения с Грузией Путин поставил руководство этой страны перед непростым выбором — им нужно принять нормализацию отношений с РФ или отвергнуть шаг России, однозначно присоединившись к антироссийским санкциям. Об этом, как сообщают "Комментарии", рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Путин поймал Грузию в капкан": мнение эксперта

Оригінальна назва Грузії - Сакартвело

По его словам, санкции ЕС распространяются на российские авиакомпании. Поэтому, в случае одобрения путинского решения, руководство Грузии вынуждено будет порвать с Европейским союзом и своими надеждами на евроинтеграцию. После этого у кавказской страны будет только один возможный внешнеполитический путь — присоединение к союзному государству России и Белоруси, и фактическая утрата собственной независимости.


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Отказ принять одностороннее решение Путина, о чем заявила президент Сакартвело Саломе Зурабишвили, будет означать начало конфронтации с РФ, чего долгое время пыталась избегать пророссийская часть грузинской элиты.

"Путин поступил очень хитро — Грузия попалась в тот капкан, который сама себе расставила, — говорит Олег Жданов. — Таким однобоким и единоличным решением Путин поставил Грузию на растяжку".

Как известно, в ответ ЕС призвал Грузию, которая претендует на членство в Евросоюзе, присоединится к санкциям против РФ, потому что российские авиакомпании находятся под санкциями Европейского Союза.

Сохранить отношения с ЕС, выступив де-факто против антироссийских санкций Европы, у Грузии не получится. В этом случае, говорит Жданов, у Сакартвело один путь — "они уходят под Россию и в дальнейшем вольются в Союзное государство, которое сейчас создает Путин".

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