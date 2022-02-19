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Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, что в запасе: что стало причиной

Предыдущий указ о военных сборах Путин подписывал в апреле 2021 года

сегодня, 01:15
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава России Владимир Путин поставил свою подпись под указом о призыве находящихся в запасе российских граждан на военные сборы в этом году.

Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, что в запасе: что стало причиной

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Этот документ вступит в силу со дня публикации.

Будущих военнослужащих, которые находятся в запасе, будут направляться в Вооруженные Силы Российской Федерации, войска Нацгвардии, в органы государственной охраны и ФСБ. Правительство и органы исполнительной власти субъектов России по поручению Президента обязаны обеспечить все запланированные мероприятия, связанные с призывом, предстоящим прохождением и проведением военных собраний резервистов.

Какова истинная причина этих военных сборов, в указе глава России не уточнил.

Важно, что аналогичный указ о проведении военных сбров глава Кремля еще подписал в апреле прошлого года.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин сообщил, что необходимо Украине для урегулирования ситуации в Донбассе. Россия настаивает на том, чтобы Киев инициировал переговоры с властями самопровозглашенных республик — ЛНР и ДНР. Путин заявил, что все, что нужно сделать Киеву – это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта.

Также "Комментарии" информировали о том, что Путин обнимался с Лукашенко и уверял, что не будет нападать на Украину . После переговоров в Москве Путин и Лукашенко вышли в прессу. В отличие от предыдущих визитеров главы Кремля Макрона и Шольца, которые не приближались к российскому президенту и держались на расстоянии в несколько метров.


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Источник: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202180067
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