Путин не гарантирует, что Навальный выйдет живым из тюрьмы: подробности

Российский президент в интервью американскому телеканалу "NBC News" еще раз опроверг обвинения в свою сторону об отравлении руководителя российских оппозиционных сил Алексея Навального. Он отметил, что не отдавал приказ отравить политического противника. Также он сказал, что "не может гарантировать, что Навальный выйдет из тюрьмы живым".



Владимир Путин (фото:ТАСС)

По словам главы России, "такие решения в этой стране принимает не президент".

Журналист американского канала заметил, что обсуждаемая ими лицо — является не обычным заключенным, его судьбой озабочены не только в Европе, но и в Америке.

Президент соседнего государства ответил и на этот вопрос.

"С ним не будут обращаться хуже, чем с кем-либо", — подчеркнул Путин.

Важно, что ранее российский президент, отвечая на обвинения в отравлении Навального и причастности к убийству других политических противников, ответил, "у нас нет такой привычки — убивать кого-нибудь".

Вместе с тем, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил представителям СМИ, что в Америке наблюдают за действиями России, в частности, такими, как отношение к оппозиционеру Алексею Навальному и вмешательство власти в выборы.

"Вашингтон готов ответить на любые безрассудные или агрессивные действия Москвы. Мы бы предпочли более стабильные и предсказуемые отношения", — подытожил господин Блинкен.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что на Киевщине женщина попросила Путина ворваться с войсками в Украину . Она даже публиковали на международных ресурсах петиции с такими призывами.

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