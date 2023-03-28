Путин наградил ламу, поддержавшего войну в Украине

Пyтин нaгpaдил Xaмбo лaмy Дамбу Aюшeeвa Оpдeнoм Пoчёта. Аюшеев неоднократно высказывался в поддержку войны и президента России. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на издание "Люди Байкала".

Лама та Путін

В указе, опубликованном на сайте Кремля, написано, что награду получил глава Буддийской Традиционной Сангхи России Хамбо лама Дамба Аюшеев "за активную общественную деятельность, направленную на укрепление дружбы между народами и межконфессионального взаимопонимания".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Дaмба Aюшeeв претендует на место лидера всех российских буддистов, но буддисты из других общин его не признают, пишут журналисты. Аюшеев неоднократно объяснял, почему верующие обязаны участвовать в войне.

"Пока мы, буддисты, живём на этой земле, мы всегда кому-то должны", — заявил Аюшеев в интервью "Известиям" в конце сентября 2022 года. — Мы должны своим родителям, своему народу, а в первую очередь — своей Родине. Вот [сейчас] пришло время вернуть долг Родине. Если призвали, [буддист] должен, как мужчина, ехать. Мужчина должен защищать, если надо — воевать, побеждать и возвращаться к своей семье. Тут никаких вариантов как бы особо нету".

Хамбо лама несколько раз встречался с Путиным. В интервью журналу "Русский репортёр" он говорил, что считает Путина воплощением Белой Тары (почитаемое божество, у которого есть мудрость и сострадание).

"Когда мне люди говорят: "Кого ты больше любишь, Далай-ламу или президента?" — я говорю: "Слушайте, дорогие товарищи, кто меня кормит-то, кто моим старикам деньги даёт — иностранный большой лама или президент страны?" — объяснил Хамбо лама.

Тем временем, в Украине ликвидировали Шойгу — однофамильца министра обороны РФ, вероятно, тувинца. Представители этого этноса традиционно исповедуют буддизм и шаманизм.

Стало известно, как остановить рашистское "кровавое домино". А Риши Сунак призвал Си Цзиньпина надавить на Путина.





