Путин мечтает повторить с Украиной "казахстанский сценарий", - Гройсман

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Елизавета Черных
Экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман высказал мнение, что российский президент Владимир Путин мечтает повторить в нашей стране сценарий Казахстана. По его словам, слабость украинской власти делает лидера государства-агрессора сильнее. Об этом политик написал на своей странице в соцсети Facebook.
Владимир Гройсман - фото: Украинская стратегия Гройсмана
По мнению Гройсмана, экономическая нестабильность и политический хаос в Казахстане позволил Путину ввести в независимую страну войска Российской Федерации.
При этом экс-премьер-министр находит некие схожести между Украиной и страной, которую накануне охватили кровавые протесты. Это, по его словам, слабое правительство, нестабильность в экономике с нарастающей инфляцией.
Политик также отметил, что сейчас для Украины — решающий период, и государство не должно тратить время на внутриполитические разногласия. По убеждению Гройсмана, борьба внутри страны — ошибка, которая может сыграть на руку российскому президенту.
Отметим, что многими экспертами усматривается выгода Кремля в протестах, которые в начале месяца охватили Казахстан. Профильные специалисты рассказали, возможно ли повторение кровавого казахстанского сценария на территории Украины.
Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент России Владимир Путин, хочет восстановить Советский Союз.
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