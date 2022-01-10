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Путин мечтает повторить с Украиной "казахстанский сценарий", - Гройсман

Глава Кремля воспользовался экономической нестабильностью и политическим хаосом в Казахстане, чтобы ввести туда войска РФ

сегодня, 10:14
Автор:

Елизавета Черных
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Экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман высказал мнение, что российский президент Владимир Путин мечтает повторить в нашей стране сценарий Казахстана. По его словам, слабость украинской власти делает лидера государства-агрессора сильнее. Об этом политик написал на своей странице в соцсети Facebook. 

Путин мечтает повторить с Украиной "казахстанский сценарий", - Гройсман

Владимир Гройсман - фото: Украинская стратегия Гройсмана

По мнению Гройсмана, экономическая нестабильность и политический хаос в Казахстане позволил Путину ввести в независимую страну войска Российской Федерации. 

При этом экс-премьер-министр находит некие схожести между Украиной и страной, которую накануне охватили кровавые протесты. Это, по его словам, слабое правительство, нестабильность в экономике с нарастающей инфляцией. 

"Мечта Путина – повторить с нами такой же сценарий. Российские войска у наших границ, а наша власть не замечает эту реальность. Слабость украинской власти делает Путина сильнее!", — написал Гройсман. 

Политик также отметил, что сейчас для Украины — решающий период, и государство не должно тратить время на внутриполитические разногласия. По убеждению Гройсмана, борьба внутри страны — ошибка, которая может сыграть на руку российскому президенту. 

Отметим, что многими экспертами усматривается выгода Кремля в протестах, которые в начале месяца охватили Казахстан. Профильные специалисты рассказали, возможно ли повторение кровавого казахстанского сценария на территории Украины. 

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент России Владимир Путин, хочет восстановить Советский Союз. 


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Источник: https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/posts/1653756354793272
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